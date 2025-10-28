Không kịp trở tay với mưa lớn chưa từng có, người dân Huế lên mạng kêu cứu

"Lượng mưa một ngày bằng trung bình trong 2 năm cộng lại"

Trong đợt mưa lũ lớn những ngày qua ở các tỉnh thành miền Trung, thành phố Huế là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong 24 giờ qua, lượng mưa tại thành phố Huế đo được lên đến hơn 1.000mm, vượt qua các mức lịch sử và chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam.

Người dân di chuyển bằng ghe dọc đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Xuân, đoạn qua di tích Nghênh Lương Đình (Ảnh: Vi Thảo)

Mưa đặc biệt lớn xảy ra vào ngày 27/10 ở khu vực đầu nguồn, trong đó tại đỉnh Bạch Mã, lượng mưa đo được lên đến 1.700mm, thị trấn Khe Tre lượng mưa đo được hơn 1.200mm…

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia về dự báo thời tiết, biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai - lượng mưa trong ngày 27/10 tại đỉnh Bạch Mã tương đương với lượng mưa trung bình trong 2 năm cộng lại tại Ninh Thuận (cũ, nay thuộc Khánh Hòa), cho thấy thành phố Huế đã phải hứng chịu một lượng mưa lớn khủng khiếp.

Mưa đặc biệt lớn tại khu vực đầu nguồn đã khiến nước ồ ạt đổ về các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn. Các hồ chứa thủy điện xả lũ, kết hợp với mưa kéo dài ở hạ du khiến mực nước các sông qua thành phố Huế dâng lên nhanh chóng. Toàn bộ các tuyến đường trung tâm thành phố Huế chìm trong biển nước. Có khu vực thấp trũng, nước lũ dâng cao ngang mái nhà dân.

Lực lượng Công an nhân dân hỗ trợ đưa bệnh nhân, thiết bị, máy móc… tại Bệnh viện Trung ương Huế lên tầng cao để tránh nước lụt (Ảnh: An ninh Trật tự Huế).

Lực lượng quân đội, công an, cán bộ được huy động khẩn trương trực chiến tại các điểm nóng, hỗ trợ nhân dân tối đa. Tuy nhiên, nước lũ lên quá nhanh khiến nhân dân vẫn không kịp trở tay.

“Dù đã quen với mưa lũ hàng năm nhưng không ngờ nước lụt lại dâng cao và nhanh đến như vậy. Tôi đã chủ động kê đồ đạc lên cao để chống lụt, nhưng mực nước vẫn tiếp tục dâng lên nên đành buông xuôi. Bây giờ ưu tiên hàng đầu là giữ an toàn cho mọi thành viên trong gia đình”, chị Ánh Ngọc, trú phường Thuận Hóa, chia sẻ.

Người dân Huế lên mạng xã hội kêu cứu

Nước dâng nhanh khiến nhiều khu vực tại thành phố Huế bị chia cắt, việc đi lại đặc biệt khó khăn. Một số hộ dân sống tại những khu vực thấp, trũng đã phải lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ sơ tán, đặc biệt với những gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Những lời kêu gọi này đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, giúp thông tin nhanh chóng được cung cấp cho cơ quan chức năng hoặc các đội cứu hộ tình nguyện, từ đó giải cứu kịp thời nhiều trường hợp bị mắc kẹt trong mưa lũ.

Những lời kêu cứu tràn ngập các trang Facebook tại Huế trong ngày 27/10 (Ảnh chụp màn hình).

Nhiều chủ ô tô không kịp đưa phương tiện đến nơi cao ráo, mắc kẹt trong biển nước. Các chủ xe đã phải lên mạng xã hội tìm kiếm dịch vụ xe cẩu và cứu hộ giao thông, giúp di chuyển phương tiện đến nơi an toàn.

Cư dân mạng tại Huế cũng đã sử dụng các hội, nhóm trên Facebook để chia sẻ những số điện thoại đường dây nóng của chính quyền địa phương, trung tâm cứu hộ, các nhóm cứu hộ tình nguyện hoặc dịch vụ thuê ghe, đò… Nhiều mạnh thường quân cũng chia sẻ số điện thoại để cung cấp nhu yếu phẩm, nơi tránh trú cho những gia đình chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Số điện thoại của các đội cứu hộ tình nguyện được chia sẻ lên mạng xã hội để người dân liên hệ (Ảnh chụp màn hình).

Mạng xã hội đã trở thành công cụ đắc lực để người dân Huế chia sẻ, cập nhật tình hình lũ lụt tại nơi mình đang sinh sống. Những hình ảnh ngập lụt được người dân tại Huế chia sẻ tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… giúp những người xa xứ có thể nắm rõ hơn về tình hình người thân, gia đình của mình.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn tại thành phố Huế sẽ kéo dài đến hết ngày 29/10, với lượng mưa 300-500mm, có nơi trên 800mm. Mưa lớn khiến mực nước trên các sông duy trì ở mức cao, tiếp tục gây ngập lụt diện rộng.