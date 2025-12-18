Chính thức có nước sạch sinh hoạt cho khu vực sân bay Long Thành

Ngày 18/12, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai thông tin, dự án tuyến ống cấp nước cho sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư gần 46 tỷ đồng đã hoàn thành.

Công trình được khởi công vào tháng 5/2024 và vừa hoàn thành đấu nối trong tháng 12 này, sẵn sàng cung cấp nước sạch cho sân bay Long Thành, đặc biệt tại các sự kiện khánh thành một số công trình vào ngày 19/12.

Kỹ sư, nhân viên Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai kiểm tra hạng mục cuối cùng đồng hồ tổng để cấp nước cho sân bay quốc tế Long Thành trong ngày 18/12 (Ảnh: CTV).

Theo Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, dự án tuyến ống cấp nước cho sân bay lớn nhất Việt Nam có quy mô xây dựng lắp đặt tuyến ống HDPE OD560 mới, với chiều dài khoảng 5,6km. Tuyến ống cấp nước sẽ cung cấp cho sân bay Long Thành giai đoạn 1 là 10.000m3 nước/ngày. Sau đó, tùy theo công suất sử dụng của sân bay Long Thành khi tiếp tục xây dựng giai đoạn 2, giai đoạn 3, Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai sẽ nâng dần công suất lên đến 36.000m3/ngày.

Nguồn nước thô sẽ được lấy từ thượng nguồn sông Đồng Nai, dưới đập hồ thủy điện Trị An, đoạn thuộc phường Trảng Dài, sau đó được đưa vào xử lý tại Nhà máy xử lý nước Nhơn Trạch. Qua hệ thống đường ống gang D800 nguồn nước này được cung cấp để đấu nối cho sân bay Long Thành. Tuyến đường ống phạm vi trong sân bay Long Thành sẽ do phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đảm nhiệm.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1, rộng 1.810ha, khởi công ngày 5/1/2021, được thiết kế với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến nay, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành; công tác bay kiểm tra, hiệu chuẩn đã được thực hiện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Sân bay dự kiến khai thác thương mại vào giữa năm 2026.