Hiện trạng 2 tuyến đường nghìn tỷ kết nối cửa ngõ sân bay Long Thành

Các đơn vị thi công đang tăng cường nhân lực và cơ giới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường kết nối cửa ngõ sân bay Long Thành. Mục tiêu là hoàn thành tuyến T1 trong năm nay và tuyến T2 vào đầu năm 2026, nhằm đảm bảo đồng bộ với giai đoạn 1 của sân bay.

Dự án đường T1 và T2, khởi công từ tháng 7/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 2.630 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành với các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 51, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Nút giao giữa đường T1 và T2 đã cơ bản hoàn thành, kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Toàn tuyến có ba nút giao lớn, bao gồm nút giao giữa T1 với T2, T2 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và T1 với Quốc lộ 51.

Trong tháng 12, tuyến T1 đang được nhà thầu vệ sinh, dọn dẹp để chuẩn bị đón các đoàn kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành từ Trung ương, theo hướng cổng chính của sân bay.

Dọc hai bên tuyến T1, công nhân đang tích cực thi công các tiểu cảnh, vườn cỏ và cây xanh. Tuyến T1, sau khi hoàn thành, sẽ là đường dẫn chính vào sân bay Long Thành. Phần lớn chiều dài tuyến đã được thảm nhựa, chờ sơn vạch đường, trong khi cảnh quan mảng xanh đang được chỉnh trang.

Công nhân đang lắp đặt bờ kè cống thoát nước dọc tuyến T1. Khi đi vào hoạt động, tuyến T1 sẽ cho phép các phương tiện di chuyển từ sân bay Long Thành đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường tỉnh 25B, 25C hoặc Vành đai 3 TPHCM.

Cuối năm, tuyến T1 với các nhánh cầu vượt kết nối T2 đã hoàn thành phần lớn các hạng mục chính. Tuyến đường này dài khoảng 4,28km, có quy mô 6 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường chính đô thị với vận tốc 80km/h.

Tuyến T2 đang trong giai đoạn thi công phần đường chính và nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường này chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, được thiết kế 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường cao tốc với tốc độ 100km/h. Dự kiến hoàn thành vào quý I/2026, tuyến T2 đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng kết nối sân bay Long Thành.

Những ngày cuối năm, công trường T2 chứng kiến sự huy động tối đa hàng trăm công nhân, phương tiện và máy móc cơ giới để đẩy nhanh tiến độ. Anh Lê Văn Phi (35 tuổi, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Để đẩy nhanh tiến độ, anh em công nhân làm việc ngày đêm, nhiều đội thi công cả ngày nghỉ và những ngày mưa để sớm khánh thành dự án".

Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thi công liên tục cả ngày nghỉ để đẩy nhanh các công đoạn trải thảm nhựa mặt đường, lắp đặt hành lang bảo vệ và hệ thống thoát nước trên tuyến T2.

Ghi nhận tại công trường cho thấy, các nhánh cầu vượt trên tuyến T1 qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được trải nhựa hoàn thiện. Đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Chiều 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ 2 tuyến giao thông T1, T2 kết nối sân bay Long Thành. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của các chủ đầu tư và nhà thầu trong việc thúc đẩy tiến độ dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới và chính thức khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Do đó, các đơn vị cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không Long Thành.

Các đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục trên tuyến T1 và T2, bao gồm hoàn thiện các nhánh cầu vượt, thảm nhựa mặt đường, kẻ vạch sơn, lắp biển báo, trồng cây xanh, hoa và cỏ dọc hai bên tuyến cũng như tại các nút giao. Toàn bộ công trình đặt mục tiêu hoàn thành vào đầu năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối vào sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Sơ đồ 2 tuyến T1 và T2 cửa ngõ sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngà Trịnh).