Lý do dùng máy bay lớn nhất Việt Nam bay kỹ thuật tại sân bay Long Thành

Ngày 16/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị tiếp tục những phần việc cuối cùng để đón các chuyến bay vào sáng 19/12 tại sân bay Long Thành.

Dự kiến, ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways thực hiện 4 chuyến bay chính thức đầu tiên hạ cánh/cất cánh tại sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành vừa hoàn tất kế hoạch bay kỹ thuật với tàu bay Boeing 787, dòng máy bay thân rộng do Boeing chế tạo, có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines.

Máy bay Boeing 787 hạ cánh xuống sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, sức chứa khoảng 340 hành khách, tầm bay dài, đáp ứng các đường bay quốc tế. Đây được xem là thời khắc lịch sử sau hơn 4 năm thi công siêu dự án sân bay Long Thành, đánh dấu bước ngoặc mới cho sân bay lớn nhất Việt Nam.

Đánh giá về chuyến bay hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành, ông Phạm Lê Long, Phó Trưởng ban An toàn - Chất lượng Vietnam Airlines, cho hay, trước đây, các chuyến bay hiệu chuẩn chủ yếu sử dụng máy bay cỡ nhỏ như chuyên cơ Beechcraft King Air 300.

Theo ông Long, lần đánh giá kiểm chứng này nhằm đánh giá toàn diện đường băng, đường lăn, sân đỗ và khu vực xung quanh. Qua đó, xác nhận điều kiện an toàn để tiếp nhận và khai thác các loại máy bay lớn.

Chia sẻ thêm về lý do dùng loại máy bay Boeing 787 Dreamliner kích thước lớn, tải trọng và yêu cầu kỹ thuật cao, ông Dương Quang Điện, Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thông tin sân bay Long Thành có thể tiếp nhận tất cả loại máy bay hiện nay.

Việc lựa chọn máy bay thân rộng nhất Việt Nam trong kế hoạch bay kỹ thuật nhằm kiểm chứng toàn diện điều kiện khai thác, qua đó khẳng định năng lực và công suất của sân bay Long Thành có thể phục vụ các loại máy bay cỡ lớn.

Khoảnh khắc mở cửa chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Ngoài ra, việc dùng Boeing 787 Dreamliner bay thử nghiệm giúp đánh giá đồng bộ khả năng phối hợp, điều hành giữa các đơn vị liên quan. Hoạt động này nhằm kiểm tra tính chính xác, đồng bộ của hệ thống trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), được xem là bước kiểm tra then chốt trước khi sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sân bay Long Thành được đầu tư hệ thống quản lý, điều hành bay hiện đại, số hóa gần như toàn diện, với các hệ thống như radar, giám sát mặt đất, thông tin liên lạc và khí tượng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn vận hành sau này. Kết quả chuyến bay kỹ thuật đầu tiên là cơ sở quan trọng để các đơn vị tiếp tục hoàn thiện phương thức bay, quy trình điều hành, chuẩn bị cho giai đoạn khai thác tiếp theo của sân bay Long Thành theo kế hoạch.

Cục trưởng Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đánh giá, chuyến bay kỹ thuật hạ cánh thành công là mốc quan trọng của hàng không Việt Nam, có ý nghĩa then chốt trong việc kiểm chứng thực tế toàn bộ hệ thống phục vụ khai thác bay như dẫn đường, thông tin liên lạc, điều hành bay; quy trình tiếp nhận, điều phối tàu bay; hệ thống chiếu sáng đường băng, đường lăn, sân đỗ. Qua đó, chuyến bay cũng giúp đánh giá mức độ phối hợp giữa các đơn vị khai thác, an ninh và kiểm soát không lưu tại sân bay Long Thành.

Toàn cảnh sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Ngày 19/12, ngoài chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện, hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh xuống Long Thành, mỗi chuyến cách nhau khoảng 5 phút.