Những ngôi nhà mới dần hình thành trên nền đất còn in dấu bùn lũ không chỉ là chỗ che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa để người dân đứng dậy sau mất mát. Ở đó có mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ, có trách nhiệm của chính quyền và có cả niềm tin được “vá” lại sau thiên tai.

“Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động không dừng lại ở việc xây bao nhiêu căn nhà, hoàn thành trước bao nhiêu ngày, mà được đo bằng sự yên tâm của người dân khi Tết đến, bằng cảm giác không bị bỏ lại phía sau, sau bão lũ.

Từ cuộc di dời lịch sử trong tâm bão đến cuộc “hành quân thần tốc” dựng lại mái nhà, tỉnh Gia Lai đã khép lại hành trình đầy trách nhiệm vừa bảo vệ sinh mạng trong thiên tai, vừa bảo đảm cuộc sống sau thiên tai.

Cuối tháng 10 và tháng 11, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai lịch sử, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng đợt mưa lũ lịch sử ngày 16-22/11, tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm gần 1.000 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, hơn 100 sinh mạng bị cướp đi, thiệt hại ước tính trên 16.000 tỷ đồng.

Riêng tỉnh Gia Lai, thống kê sau bão Kalmaegi (bão số 13) cùng các đợt mưa lũ lịch sử đã khiến hàng nghìn ngôi nhà sập và hư hỏng nặng, đẩy nhiều hộ dân vào cảnh sống tạm bợ, thiếu an toàn. Tổng thiệt hại do thiên tai tại địa phương này ước tính hơn 11.636 tỷ đồng.

Chia sẻ trước những mất mát của nhân dân vùng lũ, ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 234/CĐ-TTg, chính thức phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc giữa thời bình, huy động tổng lực xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân miền Trung.

Hình ảnh Thủ tướng lội bùn đến từng thôn xóm, thăm hỏi những gia đình mất nhà ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Nhà nước không đứng ngoài nỗi đau của dân, mà chọn đứng ngay giữa bùn đất và đổ nát, cùng nhân dân bắt đầu lại từ đầu.

“Phát động và triển khai ngay “Chiến dịch Quang Trung” huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử ở miền Trung.

Hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026", Công điện nêu rõ.

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng, một cuộc hành quân thần tốc, quy mô trên cả nước hướng về vùng lũ miền Trung của các lực lượng quân đội, công an, các địa phương.

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, Gia Lai triển khai thần tốc “Chiến dịch Quang Trung” như một lời cam kết mạnh mẽ: không để người dân nào bị bỏ lại phía sau, sau thiên tai.

Không phải đến khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện phát động “Chiến dịch Quang Trung” mà ngay sau thiên tai, tỉnh Gia Lai đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, sớm triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại.

Những ngày sau lũ dữ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai liên tục tổ chức các cuộc họp, kiểm tra thực địa vùng bị ảnh hưởng nặng, chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả và nhà ở cho người dân được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: “Thiên tai đã đi qua, nhưng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với nhân dân không dừng lại. Phải tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả, chăm lo đời sống, đặc biệt là nhà ở cho người dân vùng lũ, để bà con sớm ổn định và yên tâm sản xuất”.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ra tối hậu thư trong thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". Ông yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt, coi đây là "chiến dịch không tiếng súng" nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Trong giai đoạn hậu thiên tai, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tiếp tục làm nòng cốt. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng các đơn vị của Quân khu và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đứng chân trên địa bàn và tăng cường được huy động tham gia hỗ trợ người dân.

Đại tá Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết các đơn vị vừa duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, vừa huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia xây dựng nhà ở giúp nhân dân, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán để bà con ổn định cuộc sống.

Quân đoàn 34 đang xây dựng 64 nhà, Vùng 3 Hải quân xây dựng 6 nhà, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai xây dựng 30 nhà. Đến thời điểm này, các đơn vị đã làm móng 25 căn, xây tường 60 căn, đổ mê 7 căn, lợp tôn 7 căn; riêng Quân đoàn 34 đã hoàn thiện 1 căn bàn giao cho người dân vào ngày 17/12.

Trong chiến dịch này, Công an tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ giúp đỡ xây dựng hơn 130 căn nhà cho bà con có nhà bị sập, hư hỏng nặng. Đơn vị yêu cầu lực lượng phải giúp dân với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, khắc phục mọi khó khăn, đưa những ngôi nhà vào sử dụng nhanh nhất có thể.

Những ngày sau bão, lũ cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn: không điện, không nước; không ít gia đình phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”. Nhưng với niềm tin “còn người còn của”, nhân dân vẫn quyết tâm đứng dậy từ đống đổ nát.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân tự về tỏa về các vùng nông thôn các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc (Gia Lai) giúp dân dọn dẹp, xây dựng lại nhà cửa. Không quản khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ miệt mài giúp dân đúng theo tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.

Bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) xúc động khi được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây lại căn nhà cấp 4 bị sập do lũ.

Bà Cúc kể, căn nhà cấp 4 xây cách đây mấy chục năm đã xuống cấp và bị hư hỏng nặng do bão số 13. Chưa kịp sửa chữa thì lũ dữ ập tới khiến nhà đổ sập hoàn toàn. Sau đợt bão, lũ dồn dập, mẹ con bà ở tạm dưới nhà bếp chật hẹp chờ xây lại nhà mới.

Từ đầu tháng 12, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tích cực hỗ trợ xây dựng lại nhà cho bà Cúc.

“Mẹ con tôi chỉ có ngôi nhà cũ để che nắng che mưa, nhưng bão lũ cuốn mất tất cả. Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ, nhà tôi đang được dựng lại. Các chú làm việc nhiệt tình như việc nhà mình, tôi thương lắm. Sáng tôi mua ít quả xoài, trái cam để lúc giải lao các chú dùng, nhưng các chú bảo đừng mua gì, tốn kém. Thương lắm!”, bà Cúc chia sẻ.

Căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, xã Tuy Phước Đông) bị lũ cuốn sập trong đợt ngập lịch sử vừa qua. Nỗi mất mát ấy chồng chất khi chồng bà vừa qua đời sau đợt lũ ít ngày do bệnh nặng.

“Gia đình quá khổ, chồng mất, nhà lại sập, tôi không còn động lực để dọn dẹp. May mắn được các chiến sĩ Vùng 3 Hải quân từ Đà Nẵng vào giúp xây lại nhà, tôi vô cùng cảm kích. Các chú làm việc rất nhiệt tình, suốt một tuần không ngày nào nghỉ, quyết tâm làm xong để kịp có nhà trước Tết”, bà Hồng xúc động nói.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân), người trực tiếp chỉ huy 24 cán bộ, chiến sĩ xây nhà cho bà Hồng, cho biết dù thời tiết nắng mưa thất thường, cán bộ, chiến sĩ vẫn tranh thủ làm việc cả ngày lẫn đêm, bảo đảm tiến độ và an toàn, quyết tâm hoàn thành nhà ở cho bà con trước Tết.

Nội dung: Doãn Công

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

16/12/2025 - 10:55