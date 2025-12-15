Quảng Trị phải kiểm điểm vì “dân không có nhà để về sau thiên tai”

Nội dung này được đề cập trong thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng do thiên tai, bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Quảng Trị từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong các đợt bão, lũ vừa qua là rất lớn cả về người và tài sản.

Về công tác khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng đến an toàn nhà ở của 12 hộ dân tại xã Khe Sanh, Thủ tướng đánh giá các cơ quan của tỉnh Quảng Trị có thiếu sót, chưa tuân thủ đúng quy định, chưa kịp thời xử lý ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tập trung nguồn lực để khắc phục sạt lở, khôi phục chỗ ở cho 12 hộ dân tại Khe Sanh (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hiện nay, sau gần 1 tháng, 12 hộ dân với 47 nhân khẩu chưa thể trở về nhà, phải ở tạm tại trụ sở cơ quan huyện Hướng Hóa cũ.

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở và vắng mặt tại cuộc họp mà không báo cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Kết quả xử lý phải báo cáo cấp có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12.

Thủ tướng nhấn mạnh việc chăm lo chỗ ở cho nhân dân theo “Chiến dịch Quang Trung” nói chung và 12 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại khu vực xã Khe Sanh nói riêng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ là việc rất quan trọng, cấp bách.

Do vậy, Quảng Trị và các cơ quan có liên quan phải đặt mình vào địa vị của người dân, tránh quan liêu, hình thức, coi việc của người dân như việc của nhà mình; phối hợp với lực lượng quân đội tập trung toàn lực để xử lý ngay.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, phải đảm bảo việc xử lý phòng, chống sạt lở xong trước ngày 31/12 để người dân sớm được trở về nhà, sửa chữa nhà cửa, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhân dân.

Về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu có phương án tiêu thoát nước, bảo đảm ổn định cho các công trình cơ sở hạ tầng và nhà ở của nhân dân trong khu vực; có quy định, hướng dẫn việc quản lý hoạt động xây dựng, sản xuất trong khu vực tránh làm gia tăng nguy cơ gây sạt lở, rủi ro thiên tai.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý không để cán bộ các cấp vô cảm với những khó khăn của nhân dân khi bị thảm họa thiên tai, dịch bệnh...

Người đứng đầu Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ thanh tra đột xuất việc đánh giá, thống kê số liệu, báo cáo thiệt hại và đề xuất hỗ trợ của các địa phương, việc sử dụng nguồn lực được hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương.

Yêu cầu được Thủ tướng nhấn mạnh là bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.