Phú Thọ tặng bằng khen lữ đoàn vận hành cầu phao Phong Châu

Sáng 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đến thăm, động viên và trao khen thưởng cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc hỗ trợ khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu (tháng 9/2024).

Ông Đông biểu dương tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự hi sinh thầm lặng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (áo trắng) trao bằng khen và phần thưởng cho tập thể Lữ đoàn 249 cùng các cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Tam Nông).

Ngay sau sự cố sập cầu Phong Châu, Lữ đoàn 249 đã khẩn trương, thần tốc triển khai lực lượng và phương tiện thiết lập cầu phao, phà quân sự đảm bảo thông suốt giao thông, giúp hàng ngàn lượt người dân, phương tiện đi lại an toàn, ổn định đời sống.

“Việc làm của Lữ đoàn 249 không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự mà còn mang ý nghĩa nhân văn, chính trị sâu sắc. Đây là biểu tượng sáng ngời của tinh thần “vượt sông, nối bờ”, của tình quân dân thắm thiết”, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh giá.

Việc bắc cầu phao Phong Châu không chỉ giải quyết được bài toán giao thông cấp bách mà còn là nguồn động viên, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào lực lượng vũ trang, vào Đảng và Nhà nước trong mọi tình huống khó khăn, thiên tai, sự cố, theo ông Đông.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ông Trần Duy Đông trao tặng bằng khen và phần thưởng cho tập thể Lữ đoàn 249 cùng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ bày tỏ mong muốn Lữ đoàn 249 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

Cầu phao Phong Châu đã dừng hoạt động sau khi cầu Phong Châu mới khánh thành, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cầu phao Phong Châu được quân đội lắp đặt, vận hành sau khi cầu Phong Châu bị sập đổ do cơn bão số 3 năm 2024.

Ngoài ra, Lữ đoàn 249 còn thi công đường ra vào bến, kè chống sạt lở bờ sông Hồng và cải tạo, sửa chữa bến Phong Châu.

Cầu phao Phong Châu và phà quân sự (khi nước sông Hồng dâng cao, buộc phải cắt cầu phao) giúp người dân ở tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận không phải đi đường vòng qua cầu Ngọc Tháp, xa hơn 30-40km. Mỗi ngày, cầu phao đảm bảo cho hơn 15.000 lượt ô tô, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ qua lại.

Lữ đoàn 249 duy trì lúc cao điểm có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ túc trực vận hành tại khu vực cầu phao, phà quân sự; lúc bình thường có hơn 100 người.

Sau khi cầu Phong Châu mới được khánh thành, đưa vào khai thác ngày 28/9, quân đội đã dừng hoạt động cầu phao này.

Vừa qua, Lữ đoàn 249 đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.