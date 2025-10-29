Gần 5 triệu lượt người, phương tiện qua cầu phao Phong Châu an toàn

Chiều 29/10, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cầu phao Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Trần Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 thông tin tại hội nghị chiều 29/10 (Ảnh: Phùng Minh).

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối liền hai xã Tam Nông và Phùng Nguyên (Phú Thọ), kết nối các tuyến giao thông trọng điểm giữa các khu vực trong tỉnh Phú Thọ với vùng Tây Bắc.

Ngày 9/9/2024, do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão Yagi (bão số 3), mưa lớn kết hợp với lũ ở thượng nguồn làm nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết làm sập 2 nhịp cầu Phong Châu. Sự cố gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông trên tuyến quốc lộ 32C.

Chấp hành mệnh lệnh của Tư lệnh Binh chủng Công binh, Lữ đoàn 249 đã thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao thay thế để kịp thời bảo đảm giao thông.

“Đây là nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò của quân đội trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phục vụ nhân dân, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến huyết mạch của khu vực trung du Bắc Bộ”, Đại tá Trần Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 nhớ lại.

Khi lưu tốc dòng chảy sông Hồng lớn, vượt quá mức an toàn, Lữ đoàn 249 sẽ tiến hành cắt cầu phao và bảo đảm giao thông bằng 3 phà quân sự 60 tấn (mỗi phà sử dụng 2 ca nô hoặc một đầu kéo để đẩy).

Trong hơn một năm thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn 249 đã 27 lần cắt cầu phao chuyển thành phà quân sự và ngược lại để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Trong thời gian từ ngày 30/9/2024 đến ngày 28/9, Lữ đoàn 249 đã bảo đảm cho gần 5 triệu lượt người, phương tiện qua cầu phao Phong Châu/phà quân sự bảo đảm an toàn.

Trong gần một năm, Lữ đoàn 249 duy trì lúc cao điểm có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ túc trực vận hành tại khu vực cầu phao Phong Châu/phà quân sự; lúc bình thường có hơn 100 người (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài ra, bến vượt cầu Phong Châu được xác định là khu vực chiến lược để sử dụng lâu dài. Do đó, cuối năm 2024, lữ đoàn triển khai cải tạo, sửa chữa đường ra vào bến, nắn chỉnh bến về phía hạ lưu so với bến cũ.

Lữ đoàn 249 còn xử lý kiên cố, chống xói, sạt lở bờ sông phía thượng lưu, thuộc bờ hữu sông Hồng, xã Tam Nông. Tại khu vực bờ sông thuộc xã Phùng Nguyên, lữ đoàn đã xây dựng bến kiên cố với chiều rộng 24m, chiều dài 40m.

Đại tá Trần Văn Tuấn khẳng định, các cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được thủ trưởng các cấp, cấp uỷ chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Phóng viên Thế Kha, báo Dân trí cùng một số phóng viên, cá nhân được Tư lệnh Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) tặng Bằng khen (Ảnh: V.Hà).

Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Lữ đoàn 249 và một cá nhân. 8 tập thể, 32 cá nhân được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Phú Thọ, Binh chủng Công binh và UBND xã Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) khen thưởng.

“Kết quả đó khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của “Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ đội Công binh nói chung và Lữ đoàn 249 nói riêng, phát huy truyền thống của đơn vị 3 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Đại tá Trần Văn Tuấn chia sẻ tại hội nghị.

Tại buổi lễ, Binh chủng Công binh và Lữ đoàn 249 đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Trong đó, phóng viên Phùng Thế Kha (báo Dân trí) được Tư lệnh Binh chủng Công binh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp tham gia tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại khu vực cầu phao Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.