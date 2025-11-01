Hai người ở Huế bị điện giật thương vong trong khu chợ ngập nước lũ

Ngày 1/11, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết tại địa phương có ghi nhận vụ tai nạn điện làm một người tử vong, một người bị thương.

Trước đó trưa 31/10, khi nước lũ trên địa bàn Huế bắt đầu rút, anh H.N.D. (40 tuổi) và anh L.Đ. (42 tuổi) đến chợ Ánh Xuân để kiểm tra các sạp hàng. Tại đây, cả hai không may bị điện giật khi nắm vào cây trụ bằng sắt bị rò rỉ điện.

Người dân hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà (Ảnh: Facebook Quảng Điền Quê Ta Ơi).

Phát hiện vụ việc, người dân đã ngắt cầu dao, sơ cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do đường ngập sâu, di chuyển còn khó khăn nên khi đến cơ sở y tế, anh D. đã tử vong. Anh Đ. bị thương nhẹ, đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Theo UBND thành phố Huế, từ ngày 25 đến 28/10, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa rất to.

Lượng mưa đo được trong 24 giờ tại vùng núi phổ biến 800-1.000mm. Cơ quan chức năng ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn trong 24 giờ tại Khe Tre đạt gần 1.205mm, Bạch Mã gần 1.740mm (ngày 27/10), vượt mức lịch sử từng ghi nhận tại Việt Nam là gần 1.086mm trong 24 giờ.