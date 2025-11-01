Nhà giáo viên ngập đến mái, trường học đầy sình lầy, hư hại nặng sau lũ

Tại điểm trường thôn Vĩnh Nam, Trường Mẫu giáo Duy Vinh (xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng), các thiết bị dạy học, máy móc phục vụ sinh hoạt của học sinh hư hỏng hơn 80%.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, điểm trường bị ngập sâu hơn 2m, dù giáo viên đã cố gắng kê cao đồ đạc nhưng vẫn không dự đoán được mực nước.

Bàn ghế, thiết bị máy móc… tại điểm Trường Mẫu giáo Duy Vinh thôn Vĩnh Nam bị ngâm nước nhiều ngày (Ảnh: Ngô Linh).

Từ sáng sớm 1/11, sau khi lũ rút, các giáo viên đã có mặt để dọn dẹp. “Hầu hết thiết bị đều bị ngập trong nước, nhìn cảnh ngổn ngang mà xót xa quá. Chúng tôi căn cứ theo mực nước lũ các năm để kê cao đồ đạc, nhưng không ngờ lũ lại lớn như vậy”, một cô giáo tại điểm trường Vĩnh Nam nói.

Cô Nguyễn Thị Hoa, Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo Duy Vinh, cho biết điểm trường chính tại thôn Hà Nam có 2 tầng, các thiết bị dạy học đã được di chuyển lên cao nên chỉ bị ngập bùn, hư hại không nhiều.

Các phòng học thuộc tầng 1 của Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu bám đầy bùn (Ảnh: Ngô Linh).

Điểm phụ tại thôn Vĩnh Nam bị thiệt hại nặng nhất do không có tầng lầu, hầu hết các thiết bị đều bị ngâm nước dài ngày, đồ dùng học tập và giường nằm của học sinh cũng bám đầy bùn đất.

“Chúng tôi đã báo cáo các thiệt hại đến UBND xã Nam Phước. Trong sáng nay, giáo viên của trường kết hợp cùng lực lượng bộ đội dọn dẹp, mong sớm đón các em đến trường”, Hiệu trường nhà trường nói.

Tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng), khắp sân trường ngập ngụa bùn lầy, 3 dãy phòng học tại tầng 1 cũng bám đầy bùn non. Thầy cô giáo đã có mặt từ sớm để dọn dẹp, đẩy bùn, chà rửa bàn ghế… để tuần tới học sinh đến trường trở lại.

Các thầy cô có mặt từ sớm dọn dẹp để tuần tới đón học sinh trở lại trường (Ảnh: Ngô Linh).

Thầy Nguyễn Ban, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhờ chủ động di chuyển đồ đạc, thiết bị lên tầng 2 nên thiệt hại chủ yếu ướt bàn ghế, một số thiết bị nhỏ. Ngay trong mưa lũ, các thầy cô, cán bộ nhà trường dầm mình trong nước để dọn dẹp.

Từ ngày 1/11, ngay khi nước lũ vừa rút xuống, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên tập trung về trường để dọn dẹp đồ đạc, cố gắng đón học sinh vào đầu tuần tới.

Không chỉ trường, nhiều giáo viên trong vùng cũng có nhà cửa ngập sâu. Có gia đình giáo viên phải leo lên mái nhà tránh trú hoặc di tản sang nhà hàng xóm.

“Đa phần học sinh của nhà trường ở trong vùng ngập, liên lạc đến nay vẫn chưa thông nên nhà trường vẫn chưa thống kê được thiệt hại từ gia đình các em”, thầy Nguyễn Ban cho biết.