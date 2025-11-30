Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây nhà giúp người dân vùng lũ

Tối 29/11, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với các bộ, ngành và 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ kéo dài 6 ngày vào giữa tháng 11 tại miền Trung đã gây thiệt hại hơn 16.000 tỷ đồng, làm 108 người chết và mất tích, gần 1.000 nhà sập hoàn toàn, gần 3.400 nhà bị hư hỏng nặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở miền Trung (Ảnh: Văn Viễn).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đợt mưa lũ trên địa bàn 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng vừa qua là trận thiên tai lịch sử, thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các địa phương, đồng chí, đồng bào trước thảm họa thiên tai này.

Thủ tướng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, các lực lượng quân đội, công an đã ngày đêm phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu phát động, triển khai "chiến dịch Quang Trung" mang tính thần tốc, táo bạo trong việc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, bắt đầu từ 1/12 và chậm nhất đến 31/1/2026 phải làm xong cho tất cả các gia đình; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10/12.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở Đắk Lắk (Ảnh: Trung Thi).

Bộ Xây dựng cần khẩn trương lập bảng thiết kế nhà chống lũ, có thể bằng khung sắt hoặc khung bê tông, đảm bảo 3 cứng, gồm: nền cứng, tường cứng, mái cứng để người dân lựa chọn mẫu thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn vấn đề đất đai nếu phải di dời các hộ dân ra khu tái định cư; triển khai các nhiệm vụ, dự án cấp bách về đê điều, công trình thiết yếu theo tinh thần khẩn cấp.

Về các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng khác, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa chữa, khôi phục trường học, trạm y tế để học sinh đi học trở lại sớm nhất có thể, người dân được khám chữa bệnh kịp thời; hỗ trợ sách vở, trang thiết bị học tập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ đảm bảo vệ sinh môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, khử trùng, khử khuẩn.

Về tái thiết sản xuất, Thủ tướng yêu cầu địa phương, đơn vị cung cấp giống rau màu, cây trồng, cây lương thực, tái đàn vật nuôi... giúp người dân khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng thăm gia đình có người thiệt mạng trong đợt mưa lũ lịch sử (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm một số xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại rất nặng nề về người và của trong cơn lũ lịch sử; trong đó có “rốn lũ” Hòa Thịnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk.

Tại Hòa Thịnh, Thủ tướng đã đến thăm, động viên, tặng quà một số hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn tại thôn Phú Hữu; thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, thăm, động viên thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.