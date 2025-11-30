Bộ đội thực hiện “chiến dịch Quang Trung” xây lại nhà dân từ đống đổ nát

Cùng người dân Hòa Thịnh xây lại tổ ấm từ đổ nát

Nhiều tuần nay, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đang ngày đêm cùng người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Sư đoàn 315 cũng chuẩn bị những nhà tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng có nơi tá túc.

Đang tất bật cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 tận dụng những vật liệu còn sót lại từ đống đổ nát để xây dựng lại căn nhà, ông Trần Văn Khánh (76 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho biết quanh gia đình ông có đến 9 căn nhà bị sập, hư hỏng.

Bộ đội giúp người dân xã Hòa Thịnh sửa chữa lại nhà cửa (Ảnh: Sư đoàn 315).

Nhà ông Khánh cũng bị lũ làm sập hoàn toàn nên gia đình phải sống tạm trong căn lều cứu sinh của quân đội.

"Trận lũ quét qua khiến căn nhà của tôi bị sập, gia đình trắng tay. Được sự động viên của địa phương và hỗ trợ từ bộ đội, vợ chồng tôi đã cố gắng tận dụng những gì còn sót lại để xây dựng căn nhà”, ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, nhiều ngày này, các chiến sĩ của Sư đoàn 315 đã hỗ trợ hết mình để gia đình sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ông cũng rất phấn khởi khi biết tin sẽ được hỗ trợ căn nhà mới.

“Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng, gia đình tôi vơi bớt phần nào nỗi lo về đời sống, nhà ở khi bị sập", ông Khánh bộc bạch.

Thượng tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, Quân khu 5, cho biết đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sĩ đến xã Hòa Thịnh để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Người dân tá túc tạm thời tại nhà bạt cứu sinh do bộ đội dựng (Ảnh: Sư đoàn 315).

Tại đây, đơn vị đã khảo sát các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt để hỗ trợ.

“Đơn vị đã tập trung thu gom rác và khắc phục thiệt hại tại trung tâm y tế, trường học, trung tâm hành chính. Đơn vị cũng chia lực lượng để xây dựng nhà mới cho các hộ dân bị sập hoàn toàn", Thượng tá Cương nói.

Theo Thượng tá Cương, đơn vị đã dựng 4 nhà bạt cứu sinh cho người dân tá túc tạm thời. Đơn vị cũng tổ chức khám, chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân chịu thiệt hại.

Bộ đội sẵn sàng lên đường thực hiện "chiến dịch Quang Trung"

Ngày 30/11, thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chiều 29/11, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Lữ đoàn 280 đã tổ chức quán triệt kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các lực lượng trước giờ lên đường về vùng lũ.

Thượng tá Đinh Mạnh Thắng, Phó chính ủy Lữ đoàn 280, yêu cầu đơn vị tổ chức lực lượng thành các tổ xây dựng, bảo đảm đầy đủ phương tiện, vật chất trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội giúp dân sửa chữa nhà cửa tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Văn Viễn).

Thượng tá Thắng cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ khi tham gia giúp dân xây dựng nhà cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với phương châm “trong hoạn nạn, sự sẻ chia chính là sức mạnh. Trong đau thương, tình người chính là ánh sáng”.

Theo Thượng tá Thắng, tại buổi giao nhiệm vụ, đơn vị đã quyên góp được 50 triệu đồng để hỗ trợ bà con vùng lũ. Dự kiến Lữ đoàn 280 sẽ cử 24 cán bộ, chiến sĩ và thành lập làm hai đội tham gia giúp dân xây dựng nhà tại tỉnh Đắk Lắk.

"Các cán bộ đã xuống làm việc với địa phương để thống kế số nhà cửa bị ảnh hưởng. Đơn vị cũng chỉ đạo phòng hậu cần chuẩn bị các nhu yếu phẩm, phương tiện vào vùng lũ hỗ trợ người dân", Thượng tá Thắng thông tin.

Trong khi đó, tại Lữ đoàn 368 cũng triển khai nhiệm vụ cơ động khẩn cấp hỗ trợ xây dựng lại nhà cho nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi quán triệt, đơn vị đã huy động lực lượng và phương tiện, làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cơ động khi có mệnh lệnh.

Theo Đại tá Trần Văn Thịnh, Chính ủy Lữ đoàn 368, việc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những ngôi nhà được dựng lại góp phần thắt chặt mối quan hệ quân - dân và phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Ngoài hai đơn vị trên, tại sở chỉ huy các đơn vị thuộc Quân khu 5 đóng tại các tỉnh, thành cũng lần lượt tổ chức lễ giao nhiệm vụ. Có gần 80 tổ xây dựng, sửa chữa nhà cho dân vùng lũ được tổ chức trong đợt này.