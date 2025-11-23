Những điều nào được kiến nghị hiệu chỉnh từ "xả lũ" trong quy định

Ngày 23/11, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng xác nhận, đã ký báo cáo gửi Thủ tướng chính phủ về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, trong đó kiến nghị nhiều nội dung liên quan quy trình vận hành, điều tiết xả lũ (ở khu vực tỉnh Quảng Nam cũ).

Tuy nhiên lãnh đạo này từ chối chia sẻ thêm để hiểu hơn về sự việc với lý do “trong báo cáo đã nêu đầy đủ”.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước hồ chứa vào trưa 15/11 (Ảnh: A Núi).

Theo báo cáo, thành phố kiến nghị xem xét hiệu chỉnh cụm từ “xả lũ” bằng cụm từ “vận hành điều tiết qua tràn xả sâu” tại các điều 28, 30, 31, 34, nhằm đảm bảo phù hợp thực tế việc vận hành điều tiết hồ chứa.

Theo Quyết định 1865 về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, được ban hành năm 2019, tại Điều 28, quy định về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng cũ.

Điều 30 nêu về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Điều 31 nêu về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Điều 34 nêu về trách nhiệm của chủ hồ.

Việc này hiệu chỉnh này trong báo cáo cho rằng để triển khai các nội dung tại Quyết định 1865 về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, được ban hành năm 2019, phù hợp với quy định của Luật phòng thủ dân sự và thực tiễn.

Trong khi đó, để nâng cao khả năng giảm lũ cho hạ du, một đề xuất quan trọng khác cũng được Đà Nẵng nêu ra là tăng dung tích phòng lũ của các hồ chứa vào đầu mùa mưa và điều chỉnh thời gian mùa lũ "từ ngày 1/9 đến 15/12" thành ngày "từ 1/9 đến 31/12".

Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 11/11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cũng cho rằng về vận hành thủy điện vào cuối tháng 10, thành phố đã kiểm tra trực tiếp và xác nhận các đơn vị tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Tuy nhiên, ông Hưng đánh giá hiệu quả điều tiết trong đợt mưa lũ vừa qua chưa cao do một số quy định chưa phù hợp thực tiễn.

Thành phố đã làm việc và đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy trình vận hành (Quyết định 1865) phù hợp thực tiễn và tăng quyền chủ động cho địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc xả nước phải tuân thủ nghiêm ngặt Quyết định 1865, các hồ thủy điện nếu làm trái quy định để người dân bị ngập nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.