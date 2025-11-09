370.000 hộ dân ở Gia Lai, Đắk Lắk vẫn chịu cảnh mất điện sau bão Kalmaegi

Ngày 9/11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết đã khôi phục cấp điện cho gần 1,3 triệu khách hàng, đạt gần 78% tổng số khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của Kalmaegi (bão số 13).

Trong đêm 8, rạng sáng 9/11 lực lượng ứng trực của EVNCPC đã khôi phục thêm điện cho hơn 90.000 khách hàng tại 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng là Gia Lai và Đắk Lắk.

Đến nay còn 370.000 khách hàng tại 2 tỉnh này chưa có điện, các đơn vị đang tập trung toàn lực khẩn trương khắc phục để sớm cấp điện trở lại.

Công nhân điện ngâm mình trong nước lũ nỗ lực khắc phục điện sau bão số 13 (Ảnh: Điện lực miền Trung).

Trên lưới điện trung áp, toàn EVNCPC ghi nhận 468 vụ sự cố, đã khôi phục 333 vụ, còn 135 vụ đang được xử lý.

Tổng số trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng là hơn 19.500 trạm, đã khôi phục gần 15.300 trạm. Ước công suất chưa khôi phục hơn 226MW, tương đương 5,96% công suất phụ tải cực đại toàn hệ thống.

Tại Công ty Điện lực Gia Lai, đã khôi phục 107/208 vụ sự cố, còn mất điện hơn 275.000 khách hàng; gần 3.100 trạm biến áp phân phối, ước công suất mất hơn 190MW.

Tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, đã khôi phục 79/113 vụ sự cố, còn mất điện gần 86.000 khách hàng; hơn 1.000 trạm biến áp phân phối, ước công suất mất hơn 35MW.

Công nhân điện miền Trung căng mình khắc phục hạ tầng điện bị gãy đổ do bão (Ảnh: Điện lực miền Trung).

Trên lưới điện 110kV, các đơn vị đã khôi phục 29/30 vụ sự cố và sa thải đường dây; còn 1 đường dây 110kV thuộc Công ty Điện lực Gia Lai (đường dây 173/Hoài Nhơn - 177/220 Phù Mỹ) đang được xử lý. 100% các trạm biến áp 110kV đã được khôi phục vận hành, bảo đảm nguồn cấp chính cho hệ thống điện khu vực.

Dù nhiều khu vực vẫn bị chia cắt do mưa bão, hàng nghìn cán bộ, công nhân ngành điện miền Trung vẫn căng mình xuyên đêm trong điều kiện khắc nghiệt, khẩn trương khôi phục lưới điện, phấn đấu sớm cấp điện trở lại phục vụ người dân.

Theo ghi nhận, sáng 9/11, nhiều khu vực đô thị Quy Nhơn (Gia Lai), nơi chịu thiệt hại nặng, đã được đóng điện, giúp đời sống sinh hoạt và làm việc của người dân dần trở lại bình thường. Song, nhiều nơi vẫn chưa có điện đến ngày thứ ba, khiến sinh hoạt người dân bị đảo lộn, đặc biệt là người già và trẻ em.