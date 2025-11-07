Theo thống kê, đến 7h ngày 7/11, toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ghi nhận 427 vụ sự cố, sa thải lưới điện trung áp do ảnh hưởng của bão, trong đó đã khôi phục 53 vụ, còn 374 vụ đang tiếp tục xử lý.

Hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện, đã khôi phục điện cho hơn 315.000 khách hàng, còn gần 1,3 triệu khách hàng chưa được khôi phục cấp điện, chiếm hơn 26% tổng số khách hàng toàn EVNCPC.

Công nhân điện lực nỗ lực khắc phục lưới điện trong đêm (Ảnh: EVNCPC).

Trên địa bàn do EVNCPC cấp điện có hơn 18.700 trạm biến áp phân phối bị mất điện, đã khôi phục 3.674 trạm, còn hơn 15.000 trạm (chiếm 26,17%), với công suất mất ước tính 655MW, tương đương 17,2% so với công suất cực đại toàn hệ thống.

Trên lưới điện 110kV, đã xảy ra 31 vụ sự cố, sa thải đường dây, gây mất điện tại nhiều trạm biến áp.

Tại Gia Lai (PC Gia Lai) có 13/30 trạm (42%) bị ảnh hưởng, gồm: Quy Nhơn, Long Mỹ, Vân Canh, Nhơn Hội, Phước Sơn, Đống Đa, Cảng Quy Nhơn, Nhơn Tân, Tây Sơn, Đồn Phó, An Khê, K’Bang, Krông Pa.

Tại Phú Yên (PC Đắk Lắk) có 4/26 trạm (18%) gồm Tuy An, Sông Cầu, Sông Cầu 2, Đồng Xuân.

Ngay sau khi bão suy yếu, EVNCPC đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc huy động toàn lực lượng xung kích, phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung khắc phục sự cố, cô lập điểm hư hỏng và khôi phục điện cho các phụ tải ưu tiên như bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, thông tin liên lạc, cấp nước sinh hoạt…

Lãnh đạo EVNCPC cho biết đang tiếp tục điều động nhân lực và vật tư từ các khu vực ít bị ảnh hưởng để hỗ trợ địa bàn thiệt hại nặng, phấn đấu khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.