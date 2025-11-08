Chủ cửa hàng phát điện miễn phí giúp dân sạc pin sau bão Kalmaegi

Tối 7/11, hơn một ngày từ khi bão Kalmaegi (bão số 13) càn quét, hàng trăm nghìn người dân ở Gia Lai vẫn sống trong cảnh mất điện. Việc mất điện kéo dài làm người dân gặp nhiều khó khăn trong việc liên lạc, làm việc.

Theo Điện lực tỉnh Gia Lai, khu vực phía Đông tỉnh (Bình Định cũ) có 98% khách hàng bị ảnh hưởng mất điện do bão số 13. Đơn vị này huy động tổng lực để khắc phục, dự kiến trong ngày 8/11 sẽ cấp lại cho khoảng 80% khách hàng.

Tối 7/11, ngành điện tỉnh Gia Lai huy động lực lượng khắc phục để sớm cấp điện cho người dân (Ảnh: Doãn Công).

Trước việc mất điện kéo dài, chủ cửa hàng bán quần áo trên đường Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã chủ động dùng máy phát điện phục vụ miễn phí để người dân sạc pin, giữ liên lạc với gia đình, bạn bè.

Theo ghi nhận tại một cửa hàng quần áo trên đường Ngô Mây, tối cùng ngày, rất đông người dân, học sinh, sinh viên ngồi trong cửa hàng và vỉa hè để sạc pin điện thoại.

Người dân, học sinh, sinh viên đến một điểm sạc pin miễn phí trên đường Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam (Ảnh: Doãn Công).

Chị Hạnh, chủ cửa hàng cho biết từ 10h ngày 7/11, gia đình đã đổ 20 lít xăng để chạy máy phát điện phục vụ người dân và các bạn học sinh, sinh viên.

"Tôi nghĩ rằng trong lúc thiên tai, việc giữ liên lạc với gia đình và người thân là rất cần thiết. Sẵn nhà tôi có máy phát điện, nếu chỉ dùng riêng cũng lãng phí nên tôi đặt biển sạc pin miễn phí để ai có nhu cầu đến sạc.

Ban đầu có vài người tới hỏi nhưng còn ngại. Tôi nói “cứ tự nhiên” nên lát sau rất đông người đến sạc. Tôi chuẩn bị ổ điện nhưng không đủ, nhiều người phải mang theo ổ điện đến, hỗ trợ nhau mỗi người một chút”, chị Hạnh chia sẻ.

Người dân xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai sạc đèn để thắp sáng buổi tối (Ảnh: Doãn Công).

Bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bày tỏ sự cảm phục đối với một chủ cửa hàng quần áo, người đã dùng máy phát điện phục vụ người dân khi thiên tai gây mất điện.

“Giữa lúc mưa bão mất điện, điện thoại hết pin không liên lạc được khi có chuyện chẳng biết gọi ai. Tôi cảm thấy việc làm của chủ quán thật nhân văn, ý nghĩa”, bà Hoa nói.

Em Rơ Châm (trú tại xã Ia Tô, tỉnh Gia Lai, sinh viên năm cuối Trường Đại học Quy Nhơn) cho biết đêm qua khi bão vào Quy Nhơn rồi di chuyển sang phía Tây tỉnh, lúc đó điện thoại hết pin và em rất lo lắng không biết nhà có bị ảnh hưởng gì không. Nhờ được sạc pin miễn phí, em đã kịp gọi điện về nhà và biết rằng bão không ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Cảm ơn chủ cửa hàng đã giúp mọi người được liên lạc khi mất điện. Đây là một hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong lúc thiên tai”, Rơ Châm chia sẻ.

Người dân đến các điểm sạc điện thoại miễn phí do mất điện kéo dài (Ảnh: Doãn Công).

Cũng theo ghi nhận, tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, hàng trăm người dân đến đây không chỉ mua thực phẩm mà còn để sạc điện thoại để liên lạc với người thân, bạn bè.

Ngoài chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, trứng, rau củ, nước uống, đơn vị này còn bố trí khu vực sạc pin miễn phí phục vụ người dân trong điều kiện nhiều khu vực vẫn chưa được cấp điện trở lại.