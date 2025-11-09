Bão Kalmaegi đưa nhiều người dân thủ phủ tôm hùm trở về tay trắng

Vịnh Xuân Đài giáp ranh giữa phường Xuân Đài và Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk được mệnh danh là “thủ phủ tôm hùm” với gần 30.000 lồng bè.

Sau khi bão Kalmaegi quét qua, hàng nghìn lồng tôm hùm bị sóng đánh tan hoang, trôi dạt vào bờ. Người dân xót xa nhặt từng mảnh vỡ từ lồng nuôi tôm hùm, lo cho vụ tôm sắp thu hoạch vào dịp Tết.

Người dân nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài trước khi bão Kalmaegi đổ bộ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Hai ngày sau bão, bà con mới dám đưa thuyền ra vịnh Xuân Đài với hy vọng mong manh đàn tôm vẫn còn đó. Nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Thiện (trú tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) đã mất hết hi vọng khi chứng kiến cảnh hàng loạt lồng nuôi tôm hùm của mình bị sóng đánh tan gần nửa.

Chị Thiện cho biết nghề nuôi tôm hùm là kế sinh nhai của cả gia đình. Sau khi bão quét qua, giờ chỉ trơ lại khung, lưới rách tả tơi. Tôm trong lồng bị cuốn trôi hết.

"Hơn 80 lồng tôm và 20 lồng cá gần như mất trắng chỉ sau một đêm bão quần thảo, thiệt hại của gia đình khoảng 500 triệu đồng. Đêm bão vào, vợ chồng tôi thức trắng, nhìn ra vịnh mà lòng quặn thắt. Nghĩ đến những lồng tôm và cuốn sổ đỏ đang vay ngân hàng để đầu tư mà rơi nước mắt", chị Thiện nói.

Người dân lo lắng khi nhiều lồng tôm hùm bị sóng phá hư hỏng và nước ngọt đang xâm lấn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo chị Thiện, gia đình đang nuôi khoảng 120 lồng. Trước bão, gia đình đã cố gắng đưa lồng bè vào nơi tránh trú nhưng mật độ nuôi thủy hải sản ở vịnh dày nên rất khó di dời tôm hùm vào nơi an toàn. Không còn chỗ an toàn, gia đình chị chỉ biết trông vào may rủi.

Và rồi điều lo sợ nhất vẫn xảy đến, hàng loạt lồng tôm bị trận "cuồng phong" phá tan, mọi thứ xem như mất trắng.

Không xa đó, bà Trần Thị Thương (trú tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) im lặng thu gom từng tấm lưới, mảnh vỡ lồng nuôi tôm hùm do sóng đánh vào bờ.

Cận cảnh những lồng bè bị sóng đánh hư hỏng, tôm lọt ra khiến người dân trắng tay (Ảnh: Chí Anh).

Bà Hương cho biết gia đình nuôi 50 lồng. Bão tan, gia đình bà ra thăm thấy khoảng 5 lồng bị phá hỏng. Nhưng điều bà sợ nhất chính là nước ngọt đang xâm lấn vào vịnh.

"Dòng nước ngọt xâm lấn, đục ngầu khiến những con tôm hùm đang yếu dần. Duy trì tình trạng này lâu không biết tôm bị chết nhiều không”, bà Hương lo lắng.

Theo bà Hương, năm 2019, bão vào phá hỏng hàng loạt lồng nuôi tôm của gia đình, gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Rút kinh nghiệm, năm nay bà đã đầu tư nuôi ít với khoảng 50 lồng, thả vào 15.000 con giống.

Người dân xót xa khi lưới rách, tôm cũng bị cuốn ra biển (Ảnh: Chí Anh).

“Nghề nuôi tôm hùm mang lại lợi nhuận, nhưng cũng đầy rủi ro. Chỉ một trận bão như vừa rồi cũng khiến đàn tôm hùm bị xóa sổ. Bao tiền bạc, công sức tích góp nhiều năm cũng về trắng tay", bà Hương bộc bạch.

Tại vịnh Xuân Đài, hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm phủ kín mặt nước. Mỗi lồng được neo bằng dây và thùng phuy nổi. Khi bão vào, từng đợt sóng lớn làm các lồng nuôi tôm hùm va vào nhau khiến lưới bị xé rách. Đàn tôm hùm người dân bỏ công sức chăm nuôi hàng tháng trời cũng lọt ra biển.

Người dân bán tháo tôm hùm trước khi bão Kalmaegi đổ bộ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết bão Kalmaegi làm hơn 1.600 lồng bè hư hỏng hoặc thất lạc, ước tính thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, xã đang tiếp tục cùng bà con thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ.

Theo ông Thạch, trước khi bão vào, người dân cũng đã bán số tôm hùm to nên thiệt hại giảm đáng kể. Điều bà con lo nhất là việc nước ngọt đang xâm lấn vào vịnh Xuân Đài. Tôm hùm thiếu oxy sẽ yếu dần, khả năng chết là rất cao.