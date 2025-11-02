Hơn 814.000 khách hàng ở miền Trung đã có điện trở lại sau lũ

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố, thay thế vật tư hư hỏng, nỗ lực khôi phục cấp điện cho gần 99% khách hàng bị ảnh hưởng.

Theo lãnh đạo EVNCPC, các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp vẫn đang được tiếp cận và xử lý. Lực lượng ứng trực 24/24h đang chạy đua với thời gian để hoàn tất việc cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Công nhân ngành điện tiếp cận vùng lũ để khôi phục lưới điện (Ảnh: Ngọc Thạch).

Thống kê cho thấy, hơn 825.000 khách hàng tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã bị mất điện trong đợt lũ. Thời điểm cao nhất, gần 476.000 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện.

Tính đến 7h ngày 2/11, EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho hơn 814.000 khách hàng, đạt 98,6% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện còn hơn 11.000 khách hàng (chiếm 0,23%) chưa có điện, chủ yếu ở các vùng ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt, gây khó khăn cho công tác khắc phục.

Đáng chú ý, toàn bộ lưới điện 110kV trên địa bàn miền Trung đã vận hành bình thường, không còn sự cố do ảnh hưởng mưa lũ.

Tại phố cổ Hội An, nước rút đến đâu, công nhân ngành điện khôi phục lưới điện đến đó (Ảnh: Ngọc Thạch).

Trên lưới điện trung áp, EVNCPC ghi nhận 600 vụ sự cố, trong đó 572 vụ đã được khôi phục. Hiện còn 235 trạm biến áp phân phối (0,41%) chưa được khôi phục, ước tính công suất mất khoảng 3,9 MW, chiếm 0,11% phụ tải cực đại toàn EVNCPC.

Tại Quảng Trị đã khôi phục 12/13 vụ sự cố. Còn 840 khách hàng (0,16%) và 10 trạm biến áp phân phối (0,17%) mất điện, chủ yếu tại một phần xã Quảng Trạch, phường Ba Đồn và xã Trung Thuần.

Tại thành phố Huế đã khôi phục 244/245 vụ sự cố. Chỉ còn 245 khách hàng tại phường Thuận Hóa chưa có điện do khu vực này vẫn ngập cục bộ.

Còn tại Đà Nẵng đã khôi phục 289/311 vụ sự cố. Hơn 10.000 khách hàng (1,16%) và 204 trạm biến áp phân phối (1,99%) vẫn mất điện, tập trung ở các vùng ngập lụt, vùng núi và sạt lở như Nam Phước, Duy Xuyên, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh, Trà Giáp.

Quảng Ngãi đã khôi phục 27/31 vụ sự cố. Còn 280 khách hàng (0,05%) và 78 trạm biến áp phân phối (12,31%) mất điện, chủ yếu tại một phần xã Sơn Tây Hạ, xã Tây Trà Bồng, xã Tây Trà và xã Đăk Plô.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC, khẳng định ngành điện miền Trung đang làm việc không ngừng nghỉ để khôi phục điện sớm nhất cho người dân, đặc biệt tại các khu vực bị chia cắt do sạt lở.

Đến sáng 2/11, hệ thống điện miền Trung cơ bản đã ổn định, chỉ còn một số khu vực xa xôi, địa hình phức tạp chưa thể tiếp cận.

"Chúng tôi tiếp tục duy trì trực 24/24h, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để phấn đấu hoàn thành khôi phục toàn bộ cấp điện trong ngày 2/11, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân sau lũ.

Chỉ những khu vực chưa đảm bảo an toàn hoặc giao thông chia cắt, chúng tôi sẽ xử lý ngay khi điều kiện cho phép", Tổng Giám đốc EVNCPC nhấn mạnh.