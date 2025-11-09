Lũ cuốn trôi đường, hơn 1.600 người dân ở Gia Lai bị cô lập

Ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Sró, tỉnh Gia Lai, cho biết do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, một đoạn đường ở địa phương đã bị lũ cuốn trôi làm nhiều người bị cô lập.

Theo ông Sơn, nước lũ về đã cuốn trôi đoạn đường bê tông dẫn vào làng Hrách xã Sró khiến 234 hộ dân với 1.172 nhân khẩu bị cô lập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người dân di chuyển qua khu vực này.

Nước lũ cuốn trôi khoảng 120m đường bê tông dẫn vào làng Hrách khiến giao thông bị chia cắt (Ảnh: Chí Anh).

"Mưa lũ phá hỏng tuyến giao thông huyết mạch kết nối làng Hrách với trung tâm xã Sró. Địa phương đang huy động lực lượng khắc phục sự cố và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những người dân đang bị cô lập", ông Sơn nói.

Tuyến đường nêu trên bị sạt lở nghiêm trọng tại 2 vị trí, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Tại Km5+600, cống và nền đường bê tông bị cuốn trôi với chiều dài khoảng 120m. Một vị trí khác, lũ cũng cuốn sạt hơn 50m mặt đường bê tông.

Một vị trí khác trên tuyến đường dẫn vào làng Hrách cũng bị sạt lở (Ảnh: Chí Anh).

UBND xã Sró đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh Gia Lai kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị liên quan, lập phương án khắc phục khẩn cấp. Trước mắt, lực lượng chức năng được bố trí chốt chặn tại các vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ảnh hưởng của cơn bão Kalmaegi khiến mưa lớn kèm theo nước lũ từ thượng nguồn đổ về các sông, suối tại xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai.

Tối 7/11, ngầm tràn tại buôn Chư Tê, xã Ia Rsai bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi 17m, khiến 112 hộ với 521 nhân khẩu bị cô lập.

Ngầm tràn ở xã Ia Rsai bị cuốn trôi khiến hơn 500 người dân bị cô lập (Ảnh: Chí Anh).

Ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, cho biết tối 8/11 và rạng sáng 9/11, khi nước lũ rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng địa phương đã huy động máy móc gia cố ngầm tràn.

Đồng thời, lực lượng chức năng hỗ trợ nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực bị cô lập.