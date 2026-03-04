Bộ Nội vụ lên tiếng về tin đồn "sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16"

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 chiều 4/3, báo chí đặt câu hỏi về việc dư luận đang xôn xao trước thông tin tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã.

Trả lời về tính xác thực của thông tin này, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn thừa nhận gần đây, thông tin này lan truyền nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, liên quan khả năng “có thể tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã”.

Đi kèm với đó, ông Phan Trung Tuấn cho biết trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một công văn của Bộ Nội vụ do một Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký, kèm theo phụ lục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố.

"Hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, ông Tuấn khẳng định.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 (Ảnh: Minh Châu).

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở cấp xã năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

“Chủ trương này, gồm cả việc hợp nhất 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố, kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đã được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới sự ổn định lâu dài”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, theo Vụ trưởng Phan Trung Tuấn, đã được Đảng ủy Chính phủ họp 5 lần, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét 3 lần trước khi trình Trung ương ban hành Nghị quyết 60 để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp.

Kết quả, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước, gồm 3 loại hình xã, phường, đặc khu.

Gắn với việc sắp xếp là tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành từ 1/7/2025, theo lời ông Tuấn.

Ông cho biết hiện nay, hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, tới đây sẽ chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm vận hành bộ máy thông suốt, quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Toàn cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 (Ảnh: Minh Châu).

Chia sẻ thêm về việc này, Vụ trưởng Phan Trung Tuấn cho biết tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xem xét thông qua 2 nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Hai nghị quyết được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Tuấn nhắc lại cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trong những năm tới.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), việc hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị của địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Việc này không nhằm hướng tới tiếp tục chia tách, sáp nhập hay sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới”, ông Tuấn tái khẳng định.