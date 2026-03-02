Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo kết luận của Bộ Chính trị và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Theo công bố tại buổi lễ, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đồng ý để Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3.

Ông tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XV đến hết nhiệm kỳ.

Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân và tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trong gần 43 năm giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ từ cấp đội, công an cấp huyện, trưởng phòng, cục trưởng, phó tổng cục trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ông cũng từng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 5/2020.

Người đứng đầu Bộ Công an nhấn mạnh, trên các cương vị công tác, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Ảnh: Bộ Công an).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chia sẻ, ông may mắn được Trung ương tin tưởng, giao nhiều trọng trách ở cả địa phương và Trung ương, từ công tác tại Thái Nguyên đến cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Ông khẳng định sau khi hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó, bản thân sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, cán bộ Công an nhân dân nghỉ hưu, sống trách nhiệm, mẫu mực, luôn hướng về ngành và ủng hộ những điều đúng đắn, có ích cho đất nước và nhân dân.