Hai nữ Ủy viên Trung ương được Bộ Chính trị điều động vị trí công tác

Các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ được công bố chiều 3/3, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định để bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy (Ảnh: Quang Vinh).

Bà Thủy được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sau đó công bố quyết định chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Lê Thị Thủy sẽ được giới thiệu để bầu tham gia Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Chính trị đã đồng ý để bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Tuyến (Ảnh: Quang Vinh).

Bà Nguyễn Thị Tuyến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, là Thạc sĩ Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, XIV.

Bà Thủy là nữ cán bộ có thời gian công tác tại tỉnh Nghệ An, từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau như: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Quang Vinh).

Bà cũng từng là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau một thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ), đầu năm 2025, bà Lê Thị Thủy được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1971, quê ở Hà Nội, là Tiến sĩ xây dựng Đảng. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XIII và XIV.

Bà là nữ cán bộ có nhiều năm công tác gắn với Hà Nội, từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 11/2024, bà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.