Hỗ trợ tối đa nhân sự do Trung ương giới thiệu về ứng cử ĐBQH ở địa phương

Nội dung này được đề cập trong Kết luận số 03 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết luận do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Công tác nhân sự cũng phải bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng quy định.

Tổng Bí thư Tô Lâm theo dõi danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trong buổi vận động bầu cử tại Hà Nội sáng 26/2 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý cần có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân và các hiệp hội, nghiệp đoàn trong sản xuất, kinh doanh.

Việc bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cũng là một yêu cầu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý, trong đó đặc biệt cần bảo đảm chất lượng đại biểu và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng quán triệt cần quan tâm, hỗ trợ tối đa cho các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương. Trong số 217 người ứng cử đại biểu Quốc hội do các cơ quan Trung ương giới thiệu, có nhiều ứng cử viên trẻ từ các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể ở Trung ương được giới thiệu lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Việc này, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động thực chất, bám sát cơ sở, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, đặc điểm dân cư nơi ứng cử, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của cử tri, thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trong vận động tranh cử.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu có các hình thức tuyên truyền phù hợp để cử tri nắm bắt được thông tin tiểu sử và quá trình công tác, trình độ, năng lực của các ứng cử viên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng thời định hướng việc nghiên cứu, sắp xếp, phân bổ các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu có sự hài hòa, hợp lý, phát huy được ưu điểm, lợi thế của mỗi ứng cử viên, tạo được niềm tin, sự ủng hộ và tín nhiệm cao của cử tri nơi ứng cử.

Ngoài ra, để cuộc bầu cử thành công, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh phải làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.