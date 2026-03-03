Thủ tướng trao quyết định cho 5 nhân sự mới được chỉ định, bổ nhiệm

Chiều 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng về công tác cán bộ với 5 lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Thủ tướng cũng có các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, giao quyền với 4 nhân sự làm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Ông Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trao quyết định và chúc mừng các nhân sự vừa được tín nhiệm giao những trọng trách mới quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định điều này thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với các nhân sự, là niềm vinh dự, tự hào lớn, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề.

Thủ tướng đánh giá các nhân sự trên đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản; trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương.

Theo ông, dù ở vị trí nào, các cán bộ này cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Trịnh Việt Hùng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cho biết tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách phát sinh đặt ra nhiều thách thức mới, Thủ tướng đề nghị các nhân sự được bổ nhiệm cương vị lãnh đạo mới cần thực hiện tốt một số trọng tâm.

Theo đó, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, đặc biệt là 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Hoàng Minh Sơn (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong đó, Thủ tướng lưu ý các nhân sự nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp ngay với công việc mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm; xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay và ứng phó linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh tinh thần khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Thủ tướng, việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong những ngành có tính đảng cao như Đảng ủy Chính phủ; tính tham mưu tổng hợp cao như Văn phòng Chính phủ; tính chất đột phá như trong các ngành nông nghiệp, môi trường, giáo dục, dân tộc và tôn giáo, vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm, thách thức không hề nhỏ đối với các nhân sự được bổ nhiệm.

Thủ tướng tặng hoa các nhân sự mới được bổ nhiệm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng, trên cương vị mới, các nhân sự vừa nhận nhiệm vụ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, bản lĩnh, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu thay mặt các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong khẳng định đây là niềm vinh dự, song cũng hết sức nặng nề với nhiệm vụ mới, môi trường mới, yêu cầu mới rất cao.

Việc này, theo ông Phong, đòi hỏi bản thân mỗi người phải không ngừng nỗ lực, học hỏi, cố gắng để thích ứng nhanh, đáp ứng được yêu cầu công việc.