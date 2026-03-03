Nữ giáo viên 24 tuổi của dân tộc ít người nhất Việt Nam ứng cử ĐB Quốc hội

Cô gái Ơ Đu đầu tiên ứng cử đại biểu Quốc hội

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, cho biết địa phương đã thống nhất giới thiệu 21 ứng cử viên để bầu 16 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (cùng 7 ứng cử viên Trung ương giới thiệu). Danh sách ứng cử viên cơ bản bảo đảm về tỷ lệ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng đều đạt hoặc vượt định hướng của Trung ương.

“Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An giới thiệu được một ứng cử viên ĐBQH trẻ, nữ, là người dân tộc Ơ Đu”, ông Hiếu thông tin.

Lo Thị Bảo Vy là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử ĐBQH.

Lo Thị Bảo Vy, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An) năm nay tròn 24 tuổi. Không chỉ là 1 trong 7 nữ ứng cử viên trẻ nhất cả nước mà Lo Thị Bảo Vy là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam.

“Tôi thường nhận được câu hỏi rằng: “Em có cảm thấy áp lực khi tham gia ứng cử ở độ tuổi còn rất trẻ không?”. Tôi không xem đó là áp lực. Ứng cử vào ĐBQH với tôi là động lực và cũng là trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng, việc được tin tưởng, được lắng nghe, kỳ vọng đối với một người trẻ không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày, học hỏi nhiều hơn, hoàn thiện bản thân từng bước”, ứng cử viên Bảo Vy chia sẻ.

Chị cho rằng tuổi trẻ có thể còn thiếu trải nghiệm, nhưng có sự nhiệt huyết, tinh thần cầu thị và khát vọng cống hiến. Đó là điều thôi thúc chị nỗ lực để chứng minh người trẻ hoàn toàn có thể tham gia vào những công việc lớn của đất nước bằng sự nghiêm túc và trách nhiệm.

Bảo Vy cũng là 1 trong 7 nữ ứng cử viên Quốc hội trẻ nhất cả nước.

Bảo Vy là người con của dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An. Với nhiều người, tên của dân tộc Ơ Đu còn khá lạ lẫm bởi thời điểm này đồng bào Ơ Đu chỉ có hơn 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My và là 1 trong 5 dân tộc ít người nhất Việt Nam.

Bởi vậy, việc Bảo Vy được giới thiệu ứng cử ĐBQH trở thành một sự kiện quan trọng và là niềm tự hào của đồng bào Ơ Đu. Điều đó không chỉ khẳng định vai trò của dân tộc Ơ Đu trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, mà đã góp phần khẳng định rằng một dân tộc thiểu số ít người, dưới ánh sáng của Đảng, đã được học hành, phát triển và đủ sức gánh vác trọng trách ở cơ quan nhà nước cao nhất - Quốc hội.

Chị Bảo Vy chia sẻ, với tư cách của một người con dân tộc thiểu số, hành trình ứng cử để trở thành ĐBQH không phải câu chuyện của riêng mình, mà còn là tiếng nói đại diện cho niềm tin rằng người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên, học tập, trưởng thành và từng bước khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

Con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

Từ bản Văng Môn nghèo khó và xa xôi, cô gái Ơ Đu Lo Thị Bảo Vy đã có một hành trình không mệt mỏi với niềm tin mãnh liệt: Chỉ có tri thức mới có thể giúp cô đi xa hơn dãy núi trước nhà, để thay đổi cuộc sống của đồng bào của mình.

Trở thành giáo viên không chỉ là nỗ lực của cá nhân mà cô hiểu, đó là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành với rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho giáo dục vùng cao, miền núi.

Trong chương trình hành động của mình, cô gái Ơ Đu này đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển giáo dục, đặc biệt ở vùng cao, miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Và cũng chính những quyết sách mang tính đòn bẩy ấy đã giúp cô bước xa hơn trên con đường chinh phục tri thức, để trở thành người truyền dạy tri thức và nuôi dưỡng ước mơ của bao em nhỏ vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn ở quê hương mình.

Với vai trò đại sứ nhân ái của chương trình “Học cùng em”, Bảo Vy đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện; vận động, kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ chương trình này, nhiều học sinh đã được hỗ trợ sách vở, quần áo, học bổng và có điều kiện học tập tốt hơn.

"Chỉ có tri thức mới có thể giúp tôi đi xa hơn dãy núi trước nhà, để thay đổi cuộc sống của bản thân và thay đổi cuộc sống của đồng bào của mình...".

Với bước chân của người trẻ, của một người sinh ra và lớn lên ở miền núi cao, Bảo Vy đã từng đi, từng chứng kiến ở những bản làng xa xôi nhất, dù đã có sự quan tâm đặc biệt của nhà nước nhưng vẫn còn những lớp học đơn sơ, thiếu thốn.

Nơi đó, con đường đến với cái chữ của các em nhỏ vẫn đang hết sức gập ghềnh và con đường gieo mầm tri thức của các thầy cô giáo vẫn đang lắm gian nan.

Nơi đó, khi những cơn lũ dữ quét qua, sự học vốn đã khó khăn, lại càng khó khăn gấp bội. Điều đó càng thôi thúc cô phải hành động nhiều hơn, không chỉ với vai trò người giáo viên mà còn là trách nhiệm của một công dân trước cộng đồng.

“Từ trải nghiệm thực tế của một đại sứ nhân ái của “Học cùng em”, tôi càng tin tưởng rằng giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống và phát triển quê hương, nhất là đối với những em nhỏ vùng cao, nơi có cộng đồng Ơ Đu của tôi. Từ chính những gì bản thân đã trải qua, tôi muốn khẳng định rằng người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên bằng tri thức, nếu có ý chí và được tạo điều kiện phù hợp”, ứng cử viên Bảo Vy tâm sự.

Cô giáo người Ơ Đu này mong muốn các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn. Trong chương trình hành động của một ứng cử viên ĐBQH, nữ giáo viên này cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với các quyết sách liên quan đến giáo dục để đảm bảo mọi trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ hơn.

Bảo Vy đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện để các em nhỏ miền núi có điều kiện học tập tốt hơn.

“Dù có trở thành ĐBQH hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục tận tâm với nghề giáo, tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng khó, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Tuy nhiên, tôi cũng hi vọng rằng, cử tri sẽ trao cho tôi cơ hội để mang tiếng nói của người con đồng bào Ơ Đu đến diễn đàn Quốc hội, để tôi được tham gia vào việc hoạch định các chương trình, chính sách thúc đẩy sự phát triển hơn nữa về mọi mặt của cộng đồng các dân tộc thiểu số...”, ứng cử viên Bảo Vy chia sẻ.

Dân tộc Ơ Đu là một trong những cộng đồng thiểu số đặc biệt ít người nhất Việt Nam, còn có tên gọi khác là Tày Hạt (người đói rách), thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me. Theo ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My, dân tộc Ơ Đu hiện có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My, một số ít lấy vợ, lấy chồng, sinh sống ở ngoài địa phương. Năm 2017, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2025 với kinh phí 120 tỉ đồng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống bao gồm tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán.

Ảnh: Nhân vật cung cấp