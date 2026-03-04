"Chọn đại biểu dám nói, không sợ đụng chạm, dám đấu tranh cho dân"

Ngày 3/3, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị phường Chánh Hưng (TPHCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 42. Cùng thời điểm, cử tri phường Phú Định được kết nối để tiếp xúc trực tuyến với các ứng cử viên tại hội nghị.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại phường Chánh Hưng và phường Phú Định, TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại đơn vị bầu cử số 13 có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI gồm: Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên), Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Các ứng viên ĐBQH khóa XVI lắng nghe các ý kiến của cử tri tại phường Chánh Hưng (Ảnh: Bảo Quyên).

5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: Bà Nguyễn Thị Yến Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định; ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công Ty TNHH Danu Vina - KCX Linh Trung; ông Trần Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng; ông Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương.

Mở đầu hội nghị, bà Nguyễn Thị Kiều Nương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Chánh Hưng trình bày tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI để gần 700 cử tri tham dự nắm được thông tin, thành tích công tác của các ứng cử viên.

Cùng với đó, cử tri 2 phường được nghe những người ứng cử báo cáo chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố.

Quyết tâm của Bộ trưởng

Phát biểu đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình chia sẻ vinh dự khi được cử tri nơi cư trú, cử tri nơi công tác tín nhiệm đề cử ông ứng cử ĐBQH khóa XVI. Sau đó, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia phân công về ứng cử tại địa bàn TPHCM, đơn vị bầu cử số 13 gồm 7 xã và 3 phường.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm của một ĐBQH, hết lòng vì nhân dân nếu trúng cử (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong chương trình hành động của mình, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khẳng định nếu trúng cử, bản thân sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung thuộc nhiệm vụ với tư cách là một ĐBQH, đại biểu của TPHCM và là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Với tư cách là một ĐBQH, ông sẽ tích cực tham gia công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội, làm tốt vai trò người đại diện của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và ổn định lâu dài.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình ý thức về trách nhiệm của một người đại biểu nhân dân. Ông khẳng định khi trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri với Quốc hội và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đồng thời, ông vạch kế hoạch giải quyết ngay các vấn đề thuộc lĩnh vực mà Bộ Nội vụ có trách nhiệm quản lý. Với vấn đề thuộc các ban ngành khác sẽ đeo bám, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo quy định.

Với công tác chuyên môn thuộc ngành Nội vụ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết sẽ tập trung tham mưu xây dựng thể chế, chính sách đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm Bộ Nội vụ quản lý, nhất là công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ trưởng, dù năm qua, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành ổn định nhưng vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện tốt hơn.

Ngoài ra, ông sẽ tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Cử tri đơn vị bầu cử số 13 hài lòng vì ứng cử viên có trình độ cao, thành tích công tác tốt (Ảnh: Bảo Quyên).

Với tư cách là ĐBQH tại địa bàn TPHCM, Bộ trưởng khẳng định sẽ tích cực tham gia cùng Đoàn ĐBQH Thành phố trong các hoạt động tại nghị trường, đi đến cùng các vấn đề mà cử tri thành phố gửi gắm, quan tâm.

Cuối cùng, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình xác định bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo và người đại biểu nhân dân.

Với kinh nghiệm thực tế nhiều năm trong công tác quản lý trên cương vị Phó Giám đốc Sở Y tế và hiện là Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, ứng cử viên Phạm Khánh Phong Lan mong muốn tiếp tục được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XVI để có cơ hội đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, cơ chế về y tế cho phù hợp và đấu tranh cho quyền của nhân dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế một cách công bằng và hiệu quả.

“Tôi đặc biệt quan tâm đến xây dựng chính sách bảo hiểm y tế toàn dân; chính sách xã hội hóa y tế hướng đến phát triển bền vững, bảo đảm công bằng trong hưởng thụ dịch vụ y tế; chính sách quản lý về giá thuốc và chất lượng, hiệu quả sử dụng thuốc; chính sách bảo tồn - phát triển y học cổ truyền và chính sách quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm”, bà Phong Lan cho biết.

Ứng cử viên Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, hứa sẽ tập trung vào công tác phòng chống tội phạm, chống tiêu cực, lãng phí (Ảnh: Bảo Quyên).

Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Thanh Sang khẳng định: “Với vai trò là Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thành phố, tôi sẽ chú trọng gắn kết hoạt động giám sát của đại biểu dân cử với hoạt động và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của cơ quan, đơn vị công tác”.

Ông Sang hứa sẽ tập trung cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm; kịp thời giải quyết các khiếu nại, bức xúc kéo dài...

"Chọn ai cũng xứng đáng"

Đông đảo cử tri tham dự hội nghị (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại hội nghị, 9 cử tri của phường Chánh Hưng và phường Phú Định phát biểu góp ý với người ứng cử. Các cử tri đều bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của ứng cử viên và hài lòng với danh sách ứng cử viên với nhiều cán bộ có năng lực, thành tích công tác tốt, đặc biệt là có cả cán bộ cao cấp, lãnh đạo một bộ quan trọng.

Cử tri kỳ vọng người trúng cử có thể thực hiện được các nội dung đã đề cập trong chương trình hành động, từ đó bảo vệ quyền lợi của người dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Lâm Việt Hải, tức Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ảnh: Bảo Quyên).

Cử tri Nguyễn Văn Khoái (ngụ tại khu phố 9, phường Chánh Hưng) chia sẻ, sau khi xem kỹ chương trình hành động của ứng cử viên thì rất khó lựa chọn "vì ai cũng xứng đáng, nếu được phép thì sẽ chọn hết".

Tuy nhiên, theo quy định, tại đơn vị bầu cử số 13, cử tri chỉ có thể chọn 3 ĐBQH trong số 5 ứng cử viên. Do đó, ông Khoái rất tâm đắc với lời khuyên của một chuyên gia về việc lựa chọn ĐBQH. Cử tri Khoái chia sẻ: “Cái khó của cử tri là không biết chọn ai... Tôi nghe chuyên gia chia sẻ, tâm đắc và quyết định sẽ chọn đại biểu nào dám nói, không sợ đụng chạm, dám đấu tranh cho nhân dân”.

Ông Khoái lấy ví dụ như kỳ Quốc hội vừa qua, có đại biểu đặt vấn đề người dân đi khám bảo hiểm y tế bác sĩ cho 6 loại thuốc mà bệnh viện chỉ có 4 loại, phải ra ngoài mua 2 loại. Đại biểu đặt vấn đề là bảo hiểm y tế có thanh toán 2 loại thuốc mua ngoài hay không và kết quả đã được giải quyết.

Ông Khoái chia sẻ: “Nếu đại biểu ngại phát biểu, sợ đụng chạm mà không dám phát biểu thì làm sao bảo vệ quyền lợi của người dân mà mình đại diện”.

Cử tri Nguyễn Văn Khoái phát biểu tại hội trường (Ảnh: Bảo Quyên).

Chung quan điểm với ông Khoái, cử tri Trương Hoài Bảo (phường Phú Định) cho biết: “Tôi rất đồng tình, thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, rất tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều giải pháp thiết thực”.

Ông đặt hàng các ứng viên 5 vấn đề nóng trên địa bàn phường Phú Định nói riêng cũng như địa bàn TPHCM nói chung cần quan tâm giải quyết khi trúng cử gồm: Vấn đề nhà ở xã hội, cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, bổ sung biên chế cho chính quyền cấp xã để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển y tế cơ sở theo hình thức bác sĩ gia đình.

