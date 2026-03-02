Một đại học có 3 nhà khoa học nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ba nữ ứng cử viên gồm GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; PGS.TS Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS.TS Trần Thị Hồng Liên, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi. Tháng 12/2025, bà được bổ nhiệm là nữ giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước đó, bà từng giữ các vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Ảnh: T.T).

Bà là nhà khoa học nghiên cứu về thuốc từ dược liệu Việt Nam, đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín. Bà được công nhận Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020.

Năm 2021, bà Mai nhận Giải thưởng Kovalevskaia và mới đây được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

Trong chương trình hành động, bà Mai tập trung vào tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển bền vững TPHCM và khu vực phía Nam; tham gia hoàn thiện chính sách về giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, kết nối nguồn lực đại học để đào tạo nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS Ngô Thị Huyền sinh năm 1987, quê Hải Phòng. Bà công tác liên tục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn từ tháng 10/2009 đến nay, từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng Bộ môn Thông tin - Thư mục, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Thư viện - Thông tin học.

Từ tháng 2/2026, bà Huyền giữ chức Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý.

Chương trình hành động của bà xác định ba trọng tâm: Phát triển năng lực số và thu hẹp khoảng cách số; nâng cao năng lực thông tin sức khỏe; phát triển hạ tầng tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS Trần Thị Hồng Liên sinh năm 1983, quê Hà Nội.

Bà tốt nghiệp tiến sĩ tại Trường Đại học Murdoch (Úc) và công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Luật từ năm 2011. Bà từng là giảng viên, Phó Trưởng khoa và hiện là Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh.

PGS.TS Trần Thị Hồng Liên (Ảnh: Nhà trường).

Trong chương trình hành động, bà cho biết sẽ giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh ý kiến về an sinh xã hội, nhà ở, môi trường, quy hoạch và chất lượng sống; tham gia hoàn thiện pháp luật theo hướng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đóng góp các đánh giá khoa học dựa trên dữ liệu đối với các vấn đề lớn của quốc gia, đặc biệt là giáo dục và khoa học công nghệ.

Bà cam kết tích cực chất vấn, giám sát và đặt lợi ích của người dân, đất nước lên trên hết khi ấn nút quyết định các vấn đề quan trọng.

Ngoài 3 nhà khoa học trên, Đại học Quốc gia TPHCM còn có 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đến từ Trường Đại học An Giang gồm PGS.TS Phan Phương Loan, TS Phạm Huỳnh Thanh Vân và TS Trần Thế Định.