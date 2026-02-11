1.041 người ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm 471 nữ và 95 người ngoài Đảng

Ngày 10/2, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã ký ban hành báo cáo Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất cao trong việc thảo luận, lựa chọn, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Nhiều ứng cử viên đại biểu Quốc hội là nữ

Báo cáo cũng nêu rõ việc thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cơ bản bảo đảm quy định về cơ cấu kết hợp nữ, trẻ, dân tộc, ngoài Đảng, đồng thời có sự điều chỉnh kịp thời về cơ cấu để bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

Việc giới thiệu người ứng cử về cơ bản đều bảo đảm số dư cần thiết, thể hiện tính dân chủ, rộng rãi trong hiệp thương giới thiệu người ứng cử.

Với danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, báo cáo cho thấy có 1.041 người được đưa vào danh sách.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Quang Vinh).

Ở Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đã giới thiệu được 217 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và danh sách sơ bộ này đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất.

Cơ cấu cụ thể gồm 10 người thuộc các cơ quan Đảng (4,6%); 2 người thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước (0,92%).

Các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) có 145 người (66,82%) và Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ có 15 người (6,91%).

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng có 14 người; Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng) có 3 người; TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi đơn vị có 1 người ứng cử vào Quốc hội.

Còn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 25 người.

Về cơ cấu kết hợp, trong số 217 người được giới thiệu ứng cử có 52 người là nữ; 21 người là dân tộc thiểu số; 138 trường hợp tái cử.

Về trình độ, đại học có 28 người và trên đại học là 189 người. Trong danh sách sơ bộ có 1 người ứng cử trẻ tuổi và 5 người ngoài Đảng.

Ở địa phương, theo báo cáo, danh sách sơ bộ được lập gồm 824 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, có 420 ứng cử viên nữ (chiếm 50,97%). Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ phụ nữ ứng cử cao như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa.

Người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 208 trường hợp (25,24%) và người ngoài Đảng có 90 trường hợp.

Số người ứng cử trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) ở địa phương có 227 người, chủ yếu ở các địa phương như Đồng Nai, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên.

Số lượng tái cử là 111 người (22,2%). Một số tỉnh, thành phố có tỉ lệ người tái cử cao như Cần Thơ, Gia Lai, Lai Châu, Tây Ninh.

Về người tự ứng cử, có 23 trường hợp.

Như vậy, kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tính chung ở cả Trung ương và địa phương, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ là 1.041 người (gồm 217 người ở Trung ương và 824 ở địa phương), đạt tỷ lệ 2,08 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, đảm bảo số dư theo quy định của Luật Bầu cử, đảm bảo đúng định hướng về cơ cấu, thành phần

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước như sau:

- Người ứng cử là phụ nữ: 471 người (45,24%)

- Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 228 (21,90%)

- Người ứng cử là người dân tộc thiểu số: 229 (21,99%)

- Người ứng cử là người ngoài Đảng: 95 (9,12%)

- Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử: 145 (29%)

5.078 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh

Với HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 2.555 người.

Theo báo cáo, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 5.078 người, giảm 34 người so với dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định là 75.878 người.

Theo báo cáo nhanh của 31/34 tỉnh, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã sau Hội nghị hiệp thương lần hai là 136.279 người, đạt tỷ lệ bình quân là 1,79 lần trên số đại biểu được bầu.