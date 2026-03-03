Đồng ý làm đường sắt nối TPHCM với sân bay Long Thành theo "lệnh khẩn cấp"

Sáng 3/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo đang chỉ đạo triển khai các dự án gồm: Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam; tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM; các dự án đường sắt Gia Bình - Hạ Long, Hải Phòng - Móng Cái, Lạng Sơn - Hà Nội; việc xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chuyển giao công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ làm thuê sang làm chủ công nghệ, quản lý, điều hành, điều khiển, sản xuất nguyên vật liệu…, phát triển ngành đường sắt.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao nhiệm vụ hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình đảm bảo thống nhất, liên thông, dùng chung trong phạm vi cả nước về đường sắt và đường sắt đô thị; huy động tối đa các chủ thể, doanh nghiệp tham gia.

Quy hoạch đường sắt, theo Thủ tướng, phải có tầm nhìn xa 100 năm, đa dạng hóa nguồn vốn đi kèm với việc đánh giá, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư các tuyến đường sắt, đường sắt đô thị ngay từ khi triển khai.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu bảo đảm làm đúng luật pháp, triển khai dự án bảo đảm hiệu quả; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tài sản…

Đề cập đến dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới trong 2026-2030, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với TPHCM khẩn trương triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành để góp phần giải quyết vấn đề kết nối giao thông thông suốt, kịp thời, chất lượng.

Thủ tướng đồng ý nguyên tắc triển khai dự án này theo lệnh khẩn cấp, bảo đảm quy định, quy trình chặt chẽ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kém hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Giao nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp đường sắt và Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 3.

Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thành, bàn giao hướng tuyến, làm căn cứ để các địa phương triển khai ngay công tác kiểm đếm, xây dựng phương án tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xong trong tháng 3; tổ chức nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp, vì lợi ích quốc gia dân tộc; lựa chọn tư vấn trong quý II năm nay.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu 15 tỉnh, thành phố có dự án đi qua và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, khẩn trương hoàn tất rà soát nhu cầu vốn năm 2026, báo cáo chính xác để Bộ Xây dựng phân khai kế hoạch vốn trong tháng 3.

Nhấn mạnh dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng nhắc Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu kỳ dự án thành phần 2 trong tháng 3, bảo đảm chất lượng, đúng quy định.

Bộ cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy phía Trung Quốc khởi động đàm phán Hiệp định xây dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới trong tháng 3; hoàn thành lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và ký hợp đồng trong tháng 4.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực đường sắt đáp ứng yêu cầu phát triển.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về công tác quy hoạch tuyến Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động làm việc với phía Trung Quốc trong tháng 3; chỉ đạo Tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo đầu kỳ trong tháng 3, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Với dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thủ tướng chỉ đạo 2 thành phố khẩn trương rà soát, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về đường sắt đô thị để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại và từng bước phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.