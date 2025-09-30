27 người chết, 112 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất

Thông tin được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cập nhật lúc 16h ngày 30/9 từ báo cáo của các địa phương Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Mưa bão khiến 90 nhà sập, đổ; trên 144.360 nhà hư hỏng, tốc mái và gần 14.000 ngôi nhà bị ngập nước.

Công an tỉnh Phú Thọ trên đường hỗ trợ người dân vùng lũ (Ảnh: CA Phú Thọ).

Tính đến chiều nay đã xảy ra 15 sự cố đê điều; ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại trên 1.140 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Hơn 6.260 cột điện bị gãy, đổ, tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hơn 60.000 cây xanh bị gãy đổ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dự báo trong 12-24h tới lũ trên sông Thao, sông Mã sẽ xuống và trên báo động 3 từ 0,5 đến 1,5m; đỉnh lũ trên sông Hoàng Long, sông Cả trên báo động 3 từ 0,2 đến 0,4m; trên sông Lô lên mức báo động 3, sông Lục Nam lên mức báo động 2-3. Hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đạt 8,7-9,3m, dưới báo động 1.

Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 8 cửa xả; hồ Thác Bà đang mở 3 cửa xả; hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả lũ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết từ chiều tối nay đến sáng 1/10, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và phía Bắc tỉnh Tuyên Quang có mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.