Cảnh báo nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất ở nhiều địa phương miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 29/9 đến 10h ngày 30/9), các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tại các khu vực như sau: Bắc Phong (Sơn La) 241,4mm; Việt Hồng (Lào Cai) 336,4mm; Thu Tà (Tuyên Quang) 234,4mm; Mỹ Lương (Phú Thọ) 346mm; Mỹ Yên (Thái Nguyên) 321,8mm; Hồng An (Cao Bằng) 271,2mm; Tân Văn (Lạng Sơn) 172mm; Đèo Hạ My (Bắc Ninh) 227,6mm; Đồng Tâm (Quảng Ninh) 156,2mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 303mm; Na Ngoi (Nghệ An) 150mm.

Những khu vực nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất (Ảnh: NCHMF).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Phú Thọ khoảng 30-70mm, có nơi trên 120mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ khoảng 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An từ khoảng 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường tại các tỉnh trên.

Xem chi tiết danh sách hơn 850 điểm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại đây.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; tại Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3; tại Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp 2.

Khu vực phường Yên Bái bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: Lê Đức).

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Dự báo từ nay đến ngày 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên báo động 3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1-2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức báo động 2.

Ông Mai Văn Khiêm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do mưa lớn trong những ngày qua và dự báo còn tiếp tục mưa trong ngày 30/9, độ ẩm đất ở khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ, trung du Bắc Bộ đã trở nên bão hoà (ngấm nước rất nhiều).

Ông Khiêm cảnh báo nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất trên khu vực vùng núi, sườn đồi, lũ quét trên sông, suối tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc.

"Như vậy, không phải khi bão số 10 đã qua, đã kết thúc thì nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất do hệ quả mưa lớn từ tác động của hoàn lưu bão số 10 vẫn còn hiện hữu", ông Khiêm nói.

Chuyên gia cho biết lũ quét, sạt lở đất không chỉ trong ngày hôm nay mà còn kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Bên cạnh đó, ông Khiêm cho hay với lượng mưa lớn, nhiều hệ thống sông có thể xuất hiện một đợt lũ và cảnh báo có thể lên mức báo động 2-3, có sông vượt báo động 3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng khu vực ven sông, vùng hạ du đặc biệt là khu vực các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.