Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi xuống dưới 14 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết khoảng sáng 9/3, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc. Từ chiều và đêm 9/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ trở ra.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm 9 đến ngày 10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Hà Nội ngày và đêm 9/3 có mưa rải rác và có nơi có dông, từ đêm 9 đến 10/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 16-18 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đêm 8-9/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ ngày 10/3, mưa ở miền Bắc giảm dần.

Theo dự báo, ngày 9-10/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 9/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.