Bí thư Trần Lưu Quang: Mỗi ngày tôi nhận vài chục tin nhắn từ người dân

Chiều 9/3, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú. Tại buổi làm việc, cử tri 3 phường bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng pháp luật, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống đô thị.

Trình bày chương trình hành động, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, điều quan trọng nhất của người ứng cử đại biểu Quốc hội không phải là những chương trình hành động thật lớn lao, mà là sự gắn bó với người dân. Với trách nhiệm của mình, Bí thư Thành ủy TPHCM luôn cố gắng xuống cơ sở, trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM chia sẻ mỗi ngày, ông nhận được vài chục tin nhắn từ người dân liên quan đến nhiều vấn đề. Đối với những vấn đề lớn, ảnh hưởng đến nhiều người, ông trực tiếp chỉ đạo xử lý; những việc ở mức độ trung bình sẽ được chuyển cho các sở, ngành liên quan giải quyết.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận, các ứng viên đại biểu Quốc hội luôn suy nghĩ, cân nhắc kỹ trong mỗi lời phát biểu trước cử tri. Ứng viên không dùng những lời hay ý đẹp chỉ để thuyết phục mọi người bầu cho mình, mà chỉ nói những điều mình thật sự có thể hứa và có khả năng thực hiện.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh, dù có trúng cử hay không, các buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri đều là bài học lớn đối với các ứng viên. Những chia sẻ, góp ý thẳng thắn của người dân chính là kinh nghiệm, kiến thức quý giá để mỗi người hoàn thiện hơn và thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Tại buổi làm việc, cử tri Nguyễn Vinh Thái (phường Bình Phú) cho biết, thời gian qua, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đại biểu thể hiện ý chí, hành động quyết tâm, phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của người dân; thể hiện ý Đảng, lòng dân; trực tiếp tham gia thảo luận, góp ý nhiều ý kiến tại nghị trường Quốc hội.

Cử tri mong muốn các ứng viên khi trúng cử tiếp tục tháo gỡ, giải quyết tốt các vấn đề, điểm nghẽn của phường và của toàn thành phố. Các đại biểu cần tăng cường giám sát, nhất là đối với các dự án hạ tầng trọng điểm; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Cử tri Hồ Minh Hải (phường Bình Tây) chia sẻ, ông nhận thấy cử tri ở các khu vực khác đã đặt nhiều kỳ vọng đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội. Cử tri mong muốn khi trúng cử, các đại biểu sẽ giải quyết tốt các vấn đề quan trọng, bức xúc của người dân.