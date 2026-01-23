Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở đâu?

Hôm nay (23/1), U23 Việt Nam sẽ đối diện với U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall. Đây là trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi hai đội cùng quyết tâm chiến thắng. HLV Kim Sang Sik có trận đấu cảm xúc khi gặp lại đội bóng quê hương.

U23 Việt Nam quyết tâm chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các kênh truyền hình như VTV2, VTV Cần Thơ, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U23 Việt Nam đã thi đấu khá tốt ở giải U23 châu Á 2026. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã toàn thắng trong 4 trận đấu trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Mặc dù vậy, U23 Việt Nam đã không thể hiện được nhiều và thất bại với tỷ số 0-3.

Kết quả này khiến “Những chiến binh sao vàng” không thể hoàn thành giấc mơ vô địch giải U23 châu Á. Đó cũng là trận thua đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik sau 15 trận toàn thắng ở các trận đấu chính thức.

U23 Hàn Quốc không thể hiện được nhiều trước U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

U23 Hàn Quốc cũng không thể hiện được nhiều ở giải đấu này. Họ suýt nữa phải dừng bước ngay từ vòng bảng sau thất bại trước U23 Uzbekistan. Sau đó, đội bóng xứ kim chi giành chiến thắng 2-1 trước U23 Australia ở vòng tứ kết. Tới vòng bán kết, đội bóng của HLV Lee Min Sung lại gây thất vọng khi thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản.

Bình luận về trận đấu này, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc”.

Tính từ năm 2017 tới nay, hai đội đã gặp nhau 4 trận. Trong đó, U23 Việt Nam hòa 1 và thua 3 trước đối thủ này.