Báo Hàn Quốc nhận xét về sức mạnh của U23 Việt Nam

Vào lúc 22h ngày 23/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba giải U23 châu Á với U23 Hàn Quốc. Trước thềm trận đấu này, đội bóng xứ Kim Chi thể hiện quyết tâm cao giành chiến thắng để lấy lại danh dự sau trận thua trước U23 Nhật Bản.

Báo Hàn Quốc đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ khó chịu (Ảnh: AFC).

Sự quyết tâm trên cũng được thể hiện qua thông điệp mạnh mẽ từ truyền thông Hàn Quốc. Tờ News1 nhấn mạnh: “U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min Sung đã bị tổn thương nặng nề về danh dự. Họ sẽ bước vào trận đấu tranh hạng ba gặp U23 Việt Nam với khát khao chiến thắng mạnh mẽ.

Với màn trình diễn gây thất vọng trong suốt giải đấu, thầy trò HLV Lee Min Sung buộc phải giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba để cứu vãn thể diện.

Ở giải đấu này, U23 Hàn Quốc đã may mắn giành quyền vượt qua vòng bảng dù thất bại trước U23 Uzbekistan. Tại vòng tứ kết, đội bóng của HLV Lee Min Sung tạm thời trút bỏ áp lực khi giành chiến thắng 2-1 trước U23 Australia.

Tuy nhiên, tới vòng bán kết, U23 Hàn Quốc lại gây thất vọng khi lép vế và thất bại trước đội U21 Nhật Bản gồm nhiều cầu thủ đang học đại học càng khiến cú sốc trở nên nặng nề. Trong suốt 90 phút, U23 Hàn Quốc bị ép sân, thua về tỷ lệ kiểm soát bóng (48% so với 52%) và số cú dứt điểm cũng ít hơn (8 so với 11 của Nhật Bản).

Dù giải đấu này không gắn với suất dự Olympic, nhưng nó mang ý nghĩa quan trọng như bước chạy đà cho Asiad 2026 ở Nhật Bản. Nếu tiếp tục thua U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba, đoàn quân HLV Lee Min Sung sẽ đối diện với sức ép lớn”.

U23 Việt Nam không có trung vệ Hiểu Minh ở trận gặp U23 Hàn Quốc vì chấn thương (Ảnh: AFC).

Nhận xét về sức mạnh của U23 Việt Nam, tờ News1 viết: “U23 Việt Nam không phải đối thủ dễ chịu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội bóng trẻ của Việt Nam sở hữu lối chơi kỷ luật và tổ chức chặt chẽ.

Họ từng lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7 năm ngoái và giành HCV SEA Games 2025 vào tháng 12. Tại giải lần này, U23 Việt Nam cũng thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận toàn thắng trước khi bước vào vòng bán kết.

Đặc biệt, sự hiện diện của HLV Kim Sang Sik là thách thức không nhỏ với U23 Hàn Quốc. Ông Kim từng dẫn dắt Jeonbuk Hyundai giai đoạn 2021-2023. Ông am hiểu bóng đá Hàn Quốc hơn ai hết. Với ký ức từng để thua U23 Indonesia do HLV Shin Tae Yong dẫn dắt ở tứ kết giải U23 châu Á hai năm trước, U23 Hàn Quốc có lý do phải e ngại đội bóng khác do HLV người Hàn Quốc dẫn dắt.

Dù vậy, hàng thủ Việt Nam đang đối mặt với rủi ro lớn. Hai trụ cột ở hàng thủ là Hiểu Minh và Lý Đức không thể ra sân trước U23 Hàn Quốc vì chấn thương và án treo giò. Điều này buộc U23 Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ suy yếu nơi hàng phòng ngự. Đây là điểm mà Hàn Quốc cần khai thác bằng cách nâng cao độ sắc bén trong tấn công”.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam không có thành tích đối đầu tốt với U23 Hàn Quốc. Trong 6 lần gặp nhau, U23 Việt Nam hòa 1, thua 5 trước đối thủ này.