Trợ lý HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam đã lộ ra nhiều điểm yếu”

U23 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á ngày 20/1. Kết quả này nằm ngoài sự chờ đợi của nhiều người. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có màn trình diễn dưới sức.

Trước thềm trận tranh hạng ba của U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc vào 22h ngày 23/1, chuyên gia bóng đá người Hàn Quốc, Bae Ji Won (cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo), đã đưa ra góc nhìn toàn diện về trận thua của U23 Việt Nam cũng như cơ hội của đội bóng trong trận gặp U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam đã đánh giá sai sức mạnh của U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

U23 Việt Nam đánh giá sai sức mạnh của U23 Trung Quốc

Trái với kỳ vọng, U23 Việt Nam đã chịu thất bại trước U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận đấu vừa qua?

- U23 Việt Nam đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trong suốt giải đấu, điều này được thể hiện qua việc họ giành chiến thắng trong cả ba trận đấu trước những đối thủ mạnh ở vòng bảng. Sau đó, chiến thắng trong hiệp phụ trước U23 UAE ở vòng tứ kết càng khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng rằng U23 Việt Nam có thể tái hiện những kết quả ấn tượng từng đạt được tại giải đấu năm 2018.

Chính vì vậy, trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam nhận được đánh giá rất cao về khả năng chiến thắng. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn có lợi thế về thể lực khi được nghỉ nhiều hơn U23 Trung Quốc một ngày, đồng thời bầu không khí trong đội và diễn biến giải đấu cũng đang ủng hộ đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, dòng chảy tích cực và khí thế ngút trời đó đã thay đổi hoàn toàn. U23 Việt Nam không thích nghi được với lối chơi giàu thể lực, quyết liệt và mạnh mẽ của U23 Trung Quốc, qua đó rơi vào thế bất lợi trong việc kiểm soát thế trận và nhịp độ trận đấu. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bộc lộ sự thiếu tập trung về mặt tâm lý và kém hơn đối thủ về bản lĩnh tinh thần.

Cầu thủ Liu Haofan của U23 Trung Quốc cho rằng U23 Việt Nam thất bại vì đánh giá sai đối thủ, ám chỉ rằng đội bóng của HLV Kim Sang Sik có phần chủ quan khi xem U23 Trung Quốc là đối thủ yếu hơn. Ông có đồng tình với quan điểm này không?

- Màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận đấu này thực sự khiến nhiều người thất vọng. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của cầu thủ Trung Quốc về U23 Việt Nam.

Trước giải đấu, U23 Trung Quốc giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, một đội mạnh tham dự giải U23 châu Á, trong trận giao hữu. U23 Việt Nam lẽ ra phải ghi nhớ kết quả đó và phân tích U23 Trung Quốc kỹ lưỡng hơn.

Ngoài ra, U23 Việt Nam đã liên tiếp giành chiến thắng từ vòng bảng đến tứ kết, trong khi U23 Trung Quốc không thể hiện sự vượt trội rõ rệt, chỉ có một trận thắng, hai trận hòa ở vòng bảng và phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu trước Uzbekistan tại tứ kết.

Trận thua trước U23 Trung Quốc mang tới nhiều bài học cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, bóng đá luôn thay đổi tùy theo đối thủ. Điều đó có nghĩa rằng bạn luôn có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chiến thắng, đồng thời nâng cao sự tập trung và sức mạnh tinh thần trong toàn đội.

Tôi cho rằng U23 Việt Nam tỏ ra thua kém U23 Trung Quốc về tâm lý thi đấu, sự gắn kết tập thể, tổ chức chiến thuật cũng như nền tảng thể lực, dù cho họ có lợi thế nghỉ nhiều hơn U23 Trung Quốc một ngày.

Chấn thương của Hiểu Minh không phải là yếu tố duy nhất khiến U23 Việt Nam thất bại

Ông có cho rằng chấn thương của trung vệ Hiểu Minh là bước ngoặt dẫn tới thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc hay không?

- Tất nhiên rồi, vai trò và tầm quan trọng của một trung vệ trong trận đấu là rất lớn. Tuy nhiên, một đội bóng không thể phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân nào. Bạn luôn phải có những phương án dự phòng cho các tình huống bất ngờ.

Chấn thương của Hiểu Minh có thể gây ra một tác động tâm lý nhất định đối với các đồng đội, nhưng HLV luôn phải sẵn sàng lựa chọn các phương án dự bị nhằm lường trước những biến số như vậy, đồng thời kiểm tra và chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau trong quá trình tập luyện. Việc này cũng được thử nghiệm thông qua các trận đấu thực tế, bởi nó rất quan trọng về mặt chiến thuật.

Một thất bại trong bóng đá không bao giờ chỉ đến từ một nguyên nhân duy nhất. Trận thua của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc xuất phát từ nhiều yếu tố như sự thiếu hụt về tâm lý cầu thủ, chiến thuật của HLV trưởng cũng như tình trạng thể lực.

Có ý kiến cho rằng U23 Việt Nam chỉ thể hiện được sức mạnh khi đối đầu với các đối thủ mạnh, trong khi đội bóng lại bộc lộ nhiều vấn đề hơn khi gặp những đội có trình độ tương đương hoặc yếu hơn. Ông đánh giá thế nào về quan điểm này?

- Quan điểm này có thể được hình thành dựa trên những gì U23 Việt Nam đã thể hiện trong thời gian dài cũng như kết quả các trận đấu vừa qua. Nhìn chung, khi một đội bóng đối đầu với đối thủ mạnh, tinh thần thi đấu sẽ trở nên quyết liệt hơn, đồng thời chất lượng và mức độ tập trung trong các pha phản công nhanh cũng cao hơn.

Chấn thương của Hiểu Minh khiến U23 Việt Nam mất thế trận vào tay U23 Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Ngoài ra, tổ chức phòng ngự và sự ổn định trong lối chơi cũng được cải thiện, qua đó gia tăng hiệu quả chiến thuật của toàn đội khi chống lại sức tấn công mạnh của đối phương.

Ngược lại, khi gặp các đội ngang cơ hoặc yếu hơn, các cầu thủ thường tự tin và có phần thoải mái hơn trong việc nghĩ đến chiến thắng, thay vì duy trì sự tập trung cao độ và tinh thần quyết liệt. Trong quá trình đó, nếu việc chuẩn bị chiến thuật không diễn ra như mong muốn, thế trận có thể trở nên rất khó khăn.

Tuy nhiên, nếu ghi được bàn thắng trước, đội bóng tấn công sẽ có lợi thế chiến thuật và khả năng giành chiến thắng cũng cao hơn. Vì vậy, U23 Việt Nam cần hiểu rõ tình hình hiện tại và có sự chuẩn bị phù hợp, thay vì đánh giá đối thủ chỉ dựa trên việc họ mạnh hay yếu.

Nếu U23 Việt Nam đã thể hiện tốt và có chất lượng trong các trận đấu trước đó, họ cần nỗ lực duy trì điều đó ở những trận tiếp theo. Nói cách khác, điều quan trọng là phải giữ được những điểm mạnh và bản sắc của U23 Việt Nam, bất kể đối thủ là đội yếu hay đội mạnh.

Theo ông, liệu cách tiếp cận chiến thuật của HLV Kim Sang Sik có gặp vấn đề trong trận gặp U23 Trung Quốc, khi các cầu thủ không thể hiện đúng khả năng trên sân hay không?

- Việc không giành được chiến thắng thường làm lộ ra những vấn đề trước đó chưa được nhìn thấy và phơi bày các điểm yếu. Đây là đánh giá mang tính phổ biến trong bóng đá. Trước đó, U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ gần như hoàn hảo. Cổ động viên (CĐV) châu Á thậm chí còn tin tưởng rất cao vào khả năng U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc, với gần 90% bình chọn vào khả năng đoàn quân HLV Kim Sang Sik vào chung kết.

Tuy nhiên, các con số thống kê, dự đoán và diễn biến thực tế trên sân là những điều hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân là bởi U23 Trung Quốc cũng đã phân tích rất kỹ những điểm mạnh và điểm yếu của U23 Việt Nam thông qua nhiều dữ liệu, từ đó chuẩn bị chiến thuật nhằm giành chiến thắng.

Bên cạnh đó, màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam ở vòng bảng và tứ kết đã khiến U23 Trung Quốc nâng cao tinh thần thi đấu và mức độ tập trung để giành chiến thắng. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam có thể đã đánh giá rằng những kết quả của U23 Trung Quốc ở vòng bảng không thực sự ấn tượng.

Tôi cho rằng sự khác biệt về hoàn cảnh và trạng thái tâm lý giữa hai đội cuối cùng đã đóng vai trò quan trọng dẫn tới chiến thắng của U23 Trung Quốc. Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Kim Sang Sik không khác nhiều so với các trận đấu trước và không mang tới nhiều đột biến. Có lẽ, ông tin rằng U23 Việt Nam có thể đánh bại U23 Trung Quốc nếu tiếp tục vận hành các mảng miếng và cách chơi quen thuộc như trước đó.

U23 Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển (Ảnh: AFC).

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển của lứa U23 Việt Nam hiện tại?

- Dù U23 Việt Nam bất ngờ thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết nhưng họ vẫn cho thấy một hình ảnh tiến bộ rõ rệt so với trước đây. Thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi cho điều đó.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, U23 Việt Nam cũng cần nhìn nhận thực tế rằng họ đã phải nhận một thất bại toàn diện trước U23 Trung Quốc, đội bóng tới từ nền bóng đá có trình độ tương đương. Ước mơ và hy vọng của tất cả các quốc gia châu Á, không chỉ riêng Việt Nam, là giành vé tham dự World Cup.

Để làm được điều đó, việc đào tạo, nuôi dưỡng và quản lý các tài năng trẻ trong tương lai là vô cùng quan trọng. Lứa U23 hiện tại có tiềm năng giúp bóng đá Việt Nam hướng tới khả năng góp mặt tại World Cup trong tương lai. Những nguồn lực cho tương lai của bóng đá Việt Nam cần được đầu tư và quản lý bài bản, nhằm phát triển xa hơn mục tiêu chỉ dừng lại ở các kết quả tại các giải đấu lớn của châu Á.

Ông đánh giá thế nào về trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc?

- Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Hàn Quốc đều đang ở trong tình thế khá khó khăn. Từ góc nhìn của Hàn Quốc, họ buộc phải đánh bại U23 Việt Nam bằng mọi giá. Trong khi đó, với bóng đá Việt Nam, việc đội U23 không để thua Hàn Quốc lại trở nên vô cùng quan trọng.

Bởi nếu U23 Hàn Quốc thất bại trước U23 Việt Nam, đây sẽ bị xem là một cú sốc thực sự. Nguyên nhân là do sự chênh lệch lớn về thứ hạng FIFA giữa hai đội. Hàn Quốc hiện đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA và là quốc gia châu Á thành công nhất trong việc giành vé dự World Cup. Ngược lại, Việt Nam xếp hạng 108 thế giới và chưa từng tham dự World Cup. Thực tế này được nhìn nhận rất nghiêm túc tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nếu U23 Việt Nam để thua U23 Hàn Quốc với tỷ số đậm, đồng nghĩa với hai thất bại liên tiếp, điều đó cũng sẽ làm gia tăng sự thất vọng của người hâm mộ Việt Nam. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng, bởi năng lực chiến thuật của HLV Kim Sang Sik đang một lần nữa được đem ra đánh giá.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!