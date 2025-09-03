Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh ở đâu?

Hôm nay, đội U23 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn vòng loại giải U23 châu Á với U23 Bangladesh diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là màn so tài rất được mong chờ của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ. Cách đây hơn 1 tháng, đội bóng vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á sau chiến thắng thuyết phục trước U23 Indonesia. HLV Kim Sang Sik gần như giữ nguyên đội hình từng lên ngôi ở Đông Nam Á.

Trước thềm giải đấu này, HLV Kim Sang Sik đã bổ sung tiền vệ Việt Kiều Chung Nguyen Do (tên tiếng Việt là Trần Thành Trung) nhưng vào phút chót, cầu thủ gốc Bulgaria đã rút lui vì chấn thương.

HLV Kim Sang Sik rất tiếc nuối khi không thể sử dụng Chung Nguyen Do ở giải đấu này. Tuy nhiên, ông hy vọng cầu thủ này vẫn có thể cống hiến cho các đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Nhìn chung, với lực lượng hiện tại, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá rất cao ở bảng C với các đối thủ như U23 Yemen, U23 Bangladesh và U23 Singapore. Người hâm mộ Việt Nam hy vọng đội bóng sẽ làm nên chiến tích giống như khi lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7.

U23 Bangladesh chỉ là đội bóng yếu ở tầm châu lục. Trong quá khứ, hai đội chưa từng đối đầu với nhau ở cấp độ U23. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Bangladesh chỉ xếp hạng 184 thế giới, kém xa đội tuyển Việt Nam (thứ 113). Do đó, có thể hiểu trình độ chênh lệch của hai đội bóng.

Trình độ của U23 Bangladesh khá yếu (Ảnh: FAM).

Không những vậy, U23 Bangladesh có nguy cơ không có sự chỉ đạo của HLV Saiful Bari Titu trong trận đấu này. Ông đã bị ốm vào tối 1/9 và phải nhập viện khẩn cấp.

U23 Bangladesh mang khá nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài tham dự vòng loại U23 châu Á. Có thể kể đến các cầu thủ Cuba Mitchell, Fahmeed Salik (gốc Anh), Zayyan Ahmed (gốc Mỹ). Hôm qua, họ còn đón thêm cầu thủ Fahamedul Islam, người đang thi đấu cho CLB Olbia của Italy.

