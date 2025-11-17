Báo Hàn Quốc chỉ trích, dự đoán kết cục của đội nhà khi gặp U22 Việt Nam

Sau khi giành chiến thắng trước U22 Uzbekistan trong trận mở màn giải giao hữu Panda Cup, U22 Hàn Quốc đã hứng chịu trận thua bất ngờ với tỷ số 0-2 trước U22 Trung Quốc vào tối 15/11.

U22 Hàn Quốc bất ngờ thất bại trước U22 Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Mặc dù HLV Lee Min Sung khẳng định không quan tâm tới kết quả vì trận đấu chỉ có ý nghĩa giao hữu, thử nghiệm đội hình nhưng truyền thông Hàn Quốc lại vô cùng tức giận. Họ không ngừng chỉ trích U22 Hàn Quốc.

Tờ Chosun giật tít: “U22 Hàn Quốc đã thất bại 0-2 trước U22 Trung Quốc, đội bóng đã thua U22 Việt Nam trong trận mở màn. Một tỷ số khó chấp nhận”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Những bình luận của HLV Lee Min Sung sau trận đấu chỉ là lời ngụy biện. Ông ta nói rằng U22 Hàn Quốc không hề e sợ U22 Trung Quốc. Trận đấu này chỉ có tính chất giao hữu.

Tuy nhiên, có một thực tế rõ ràng, U22 Hàn Quốc đã thi đấu quá bạc nhược. Nếu vẫn giữ nguyên lối chơi này, đội bóng của HLV Lee Min Sung khó lòng đánh bại được U22 Việt Nam. Cần nhấn mạnh, U22 Việt Nam chính là đội bóng đã thắng U22 Trung Quốc trong trận mở màn. Họ đã thể hiện lối chơi phòng ngự, phản công linh hoạt.

U22 Việt Nam là đội bóng tương đối mạnh. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của U22 Hàn Quốc. Ở giải giao hữu như Panda Cup, mọi kết quả đều có thể xảy ra”.

Trong khi đó, tờ Xportsnews chỉ trích đội nhà: “Đây là thất bại quá sốc. U22 Hàn Quốc đã chịu trận thua đáng xấu hổ trước U22 Trung Quốc. Trận đấu này xứng đáng là thảm họa của bóng đá Hàn Quốc. U22 Hàn Quốc đã sụp đổ vì cú đánh gót của Behram Abdulweli.

Báo giới Hàn Quốc dự đoán đội nhà khó thắng U22 Việt Nam nếu không thay đổi lối chơi (Ảnh: Sina).

Nếu tính cả thất bại này, U22 Hàn Quốc đã chịu thất bại thứ hai liên tiếp trước U22 Trung Quốc. Tính xa hơn, trong 5 trận gần đây, đội bóng chỉ thắng 2, thua 3 trong 5 trận gặp U22 Trung Quốc. Sự áp đảo của bóng đá trẻ Hàn Quốc so với Trung Quốc trong quá khứ không còn. Thậm chí, mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn nếu U22 Hàn Quốc thất bại trước U22 Việt Nam trong trận đấu vào ngày 18/11”.

Sau hai lượt trận, cả 4 đội U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan đều có 3 điểm. Trong đó, U22 Trung Quốc đứng đầu bảng với hiệu số bàn thắng bại +1. Hai đội U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam xếp sau với hiệu số 0, còn U22 Uzbekistan xếp cuối cùng với hiệu số -1. Cơ hội vô địch vẫn còn nguyên với cả 4 đội bóng.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 ngày 18/11. Trong khi đó, U22 Trung Quốc đối diện với U22 Uzbekistan vào lúc 18h35 cùng ngày. U22 Việt Nam cần giành chiến thắng trước U22 Hàn Quốc và có hiệu số bàn thắng tốt nhất để giành chức vô địch.