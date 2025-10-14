Xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam tái đấu Nepal ở đâu?

Vào lúc 19h30 ngày 14/10, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal ở lượt đi (Ảnh: Nam Anh).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất chật vật trước Nepal. Dù chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số từ sớm do công của Tiến Linh nhưng sau đó, Shrestha đã gỡ hòa cho Nepal. Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở cuối hiệp 1 khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ rời sân. Với lợi thế hơn người, “Rồng vàng” đã ghi hai bàn thắng liên tiếp ở hiệp 2 để giành chiến thắng.

Trước thềm trận tái đấu với Nepal, HLV Kim Sang Sik khẳng định muốn đội tuyển Việt Nam dứt điểm sắc sảo hơn và hy vọng Tiến Linh có thể ghi nhiều bàn. Ở trận lượt đi, “Những chiến binh sao vàng” đã cầm bóng tới 75% thời lượng, tung ra 24 cú dứt điểm (10 lần trúng đích), hưởng 11 quả phạt góc nhưng “chỉ” ghi 3 bàn thắng vào lưới đội bóng Nam Á.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt hơn ở lượt về (Ảnh: Nam Anh).

Không loại trừ khả năng, HLV Kim Sang Sik sẽ thử nghiệm các cầu thủ ở lứa U23 Việt Nam trong trận lượt về. Ở trận lượt đi, HLV người Hàn Quốc chỉ sử dụng một vài cầu thủ U23 như Đình Bắc, Thanh Nhàn ở thời điểm cuối trận. Tuy nhiên, ông đã hé mở sẽ thử nghiệm lứa trẻ nhiều hơn ở trận lượt về.

Về cơ bản, Nepal vẫn thua xa đội tuyển Việt Nam về đẳng cấp và lực lượng. Người hâm mộ kỳ vọng đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ thể hiện tốt hơn trong trận tái đấu trên sân Thống Nhất vào tối nay.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal

Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Vĩ, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Thanh Nhàn, Tiến Linh, Tuấn Hải.

Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bistam, Laken Limbu, Jung Karki, Rohan Karki, Ayush Ghalan, Manish Dangi