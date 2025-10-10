Báo Đông Nam Á nhận xét thẳng thắn về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối qua (9/10), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Gò Đậu (Bình Dương). Mặc dù sớm có bàn thắng dẫn trước do công của Tiến Linh nhưng sau đó, chúng ta đã để đối thủ gỡ hòa. Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở cuối hiệp 1 khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ rời sân. Với lợi thế hơn người, “Rồng vàng” đã ghi hai bàn thắng liên tiếp ở hiệp 2 để giành chiến thắng.

Các tờ báo Đông Nam Á thừa nhận đội tuyển Việt Nam thi đấu chật vật trước Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Bình luận về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, tờ Bola.Okezone (Indonesia) viết: “Đội tuyển Việt Nam đang rất khát điểm và tấn công mạnh mẽ về phía khung thành của Nepal. Tuy nhiên, họ thi đấu rất chật vật trước đối thủ yếu.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất tích cực dứt điểm nhưng không hiệu quả. Thậm chí, sau khi hiệp 1 khép lại, “Rồng vàng” còn để đối thủ cầm chân với tỷ số 1-1. Việc được thi đấu hơn người ở hiệp 2 đã giúp đội tuyển Việt Nam ghi được hai bàn ở hiệp 2. Nếu không có tấm thẻ đỏ của Laken Limbu thì đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có lẽ vô cùng vất vả”.

Tờ CNN Indonesia bình luận: “Cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều thi đấu vô cùng chật vật trước các đối thủ yếu hơn nhiều. Sau khi bị Nepal gỡ hòa, đội tuyển Việt Nam rất vất vả để tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí, đội khách còn gây ra áp lực nhất định lên hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Chỉ khi thi đấu hơn người, “Rồng vàng” mới phát huy được sức mạnh và vươn lên giành chiến thắng".

Tờ Viva (Indonesia) đưa ra một vài con số thống kê: “Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Nepal. Đội chủ nhà áp đảo khi cầm bóng 75%, tung ra 24 cú dứt điểm (trúng đích 10 lần) và thực hiện 11 quả phạt góc. Tuy nhiên, nhân vật chính giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng lại là tiền vệ Laken Limbu của Nepal.

Tuyển Việt Nam vẫn gặp vấn đề trong khâu dứt điểm (Ảnh: Nam Anh).

Tấm thẻ đỏ tai hại của Laken Limbu khiến cho Nepal rơi vào thế thiếu người và không thể chống đỡ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng bộc lộ vấn đề trong khâu dứt điểm. Đáng ra, họ cần phải ghi nhiều bàn hơn sau khi tung ra 24 cú dứt điểm. Bên cạnh đó, đội chủ nhà cũng tỏ ra kém thuyết phục trong hiệp 1”.

Tờ Ball Thai (Thái Lan) thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận đấu khó hơn dự kiến rất nhiều khi đối diện với Nepal. Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng đoàn quân HLV Kim Sang Sik thậm chí để đối thủ cầm hòa sau khi hiệp 1 kết thúc. Rất may, họ đã chứng minh đẳng cấp trong hiệp 2 để vươn lên giành chiến thắng.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Thái Lan là Siam Sport nhấn mạnh: “Tuyển Việt Nam đang nỗ lực bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng. Họ vẫn đang kém đối thủ 3 điểm”.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với Nepal trên sân Thống Nhất (TPHCM) vào ngày 14/10.