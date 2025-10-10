Báo Nepal bình luận khi đội nhà suýt tạo bất ngờ trước tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal

Trong trận đấu tại loạt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Gò Đậu (TPHCM) vào tối 9/10, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Nepal. Đây là trận đấu khó khăn của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Nepal (Ảnh: Nam Anh).

Mặc dù Tiến Linh đã giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước từ sớm nhưng Shrestha đã gỡ hòa cho Nepal. Bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở cuối hiệp 1 khi Laken Limbu nhận thẻ đỏ rời sân. Với lợi thế hơn người, “Rồng vàng” đã ghi hai bàn thắng liên tiếp ở hiệp 2 để giành chiến thắng.

Bình luận về trận đấu này, báo giới Nepal tỏ ra khá tiếc nuối. Tờ Kheladi nhấn mạnh: “Nepal đã phải chịu thất bại đầy tiếc nuối với tỷ số 1-3 trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Matthew Ross đã xuất sắc cầm chân đối thủ mạnh hơn với tỷ số 1-1 sau hiệp 1. Mặc dù vậy, tấm thẻ đỏ của Laken Limbu đã khiến cho số phận của Nepal thay đổi. Khi thi đấu với 10 người, đội bóng không thể chống đỡ được đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2”.

Tờ Hamrakura bình luận: “Nepal đã có màn trình diễn xuất sắc trong hiệp 1 khi cầm hòa đội chủ nhà Việt Nam với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Laken Limbu đã thay đổi tất cả. Nếu không có án phạt này, Nepal hoàn toàn có thể hướng tới kết quả bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Nepal gần như bị loại sau ba trận toàn thua”.

Tấm thẻ đỏ của Laken Limbu là bước ngoặt của trận đấu (Ảnh: Nam Anh).

Một tờ báo khác của Nepal là Setopati cho rằng đội nhà khá non nớt nên không thể giữ được kết quả hòa trước đội tuyển Việt Nam. Sự non nớt ấy thể hiện ngay từ việc họ mắc sai lầm trong tình huống Laken Limbu nhận thẻ đỏ vì kéo ngã Hai Long.

“Đây là trận thứ ba của Nepal trước đội tuyển Việt Nam. Trước đó, đội bóng đã hai lần thất bại trước đối thủ này vào năm 2003 với tỷ số 0-2 và 0-5. Đoàn quân của HLV Matthew Ross còn 5 ngày chuẩn bị trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam”, tờ Setopati nhấn mạnh.

Trong khi đó, tờ Ron Post thừa nhận: “Cũng như 22 năm trước, Nepal không thể gây bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Việc cầm hòa 1-1 trước đối thủ này ở hiệp 1 cũng là thành công với Nepal. Việc mất người ảnh hưởng quá nhiều tới đội bóng. Nepal không thể chống cự và thua thêm hai bàn ở hiệp 2”.

Trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra vào lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất (TPHCM).