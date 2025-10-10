Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA sau chiến thắng

Ở trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Gò Đậu (TPHCM) vào tối 9/10, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Nepal. Mặc dù đây là chiến thắng khá vất vả của đoàn quân HLV Kim Sang Sik nhưng nó giúp đội bóng cải thiện tinh thần sau thất bại 0-4 trước Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc lên xếp thứ 113 thế giới (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng được cộng 6,98 điểm sau chiến thắng trước Nepal. Nhờ đó, “Những chiến binh sao vàng” đã tăng 1 bậc lên xếp thứ 113 thế giới. Trước đó, dù không thi đấu trong đợt tập trung tháng 9 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bị tụt 1 bậc do bị đối thủ xếp dưới vượt lên.

Đoàn quân HLV Kim Sang Sik có cơ hội cải thiện thứ hạng khi sẽ tiếp tục chạm trán với Nepal vào ngày 14/10 tới tại sân Thống Nhất (TPHCM).

Thứ hạng của một vài đội tuyển khác ở Đông Nam Á đã có sự thay đổi. Indonesia, sau trận thua 2-3 trước Saudi Arabia, đã bị trừ 6,68 điểm. Điều đó khiến cho đoàn quân của HLV Kluivert tụt 1 bậc xuống thứ 120 thế giới.

Đáng chú ý, Malaysia đã vượt qua Indonesia để chiếm vị trí thứ 119 thế giới. “Bầy hổ” được cộng 6,77 điểm sau chiến thắng trước Lào. Nhờ đó, họ tăng 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Malaysia tăng 4 bậc sau chiến thắng trước Lào (Ảnh: Malaysia NT).

Đội tuyển Thái Lan cũng được cộng 6,71 điểm sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Họ tăng 2 bậc lên xếp thứ 99 thế giới. “Voi chiến” là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong top 100 thế giới.

Cũng như đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Thái Lan có cơ hội tăng điểm khi gặp lại Lào và Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/10. Trong khi đó, Indonesia đối diện với thử thách khó khăn tiếp theo mang tên Iraq vào lúc 2h30 ngày 12/10. Nếu thất bại, Indonesia sẽ bị loại khỏi vòng loại thứ 4 và tiếp tục bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA.