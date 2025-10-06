Tuyển Việt Nam: Hàng loạt cầu thủ nhập tịch sắp xuất hiện

HLV Kim Sang Sik đang nỗ lực giúp đội tuyển Việt Nam mang diện mạo mới. Ngoài việc tìm kiếm gương mặt bản địa cho bóng đá Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tích cực đề xuất nhập tịch những cầu thủ “ngoại binh” đủ điều kiện. Họ đều là những cầu thủ thi đấu ở V-League từ 5 năm trở lên và am hiểu bóng đá Việt Nam.

Janclesio sở hữu chiều cao lên tới 1,96m (Ảnh: FBVN).

Trong khung gỗ, Patrik Lê Giang (Công an TPHCM) đang được đề xuất nhập tịch. Thủ thành này sinh năm 1992 ở Slovakia, có bố là người Việt, mẹ là người Slovakia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trứ danh của Zilina.

Tới năm 2023, Patrik Lê Giang mới về nước khoác áo CLB Công an Hà Nội và thi đấu ở Việt Nam cho tới nay. Do Patrik Lê Giang có bố là người Việt nên quá trình nhập tịch của anh có thể không gặp nhiều vướng mắc. Điểm mạnh của người gác đền 33 tuổi là khả năng phản xạ và chơi chân tốt.

Ở hàng thủ, hai cầu thủ Santos Gustavo (Đà Nẵng) và Janclesio (Ninh Bình) đều đang được xem xét nhập tịch. Cả hai cầu thủ đều có thể hình to cao (Santos Gustavo cao 1,95m, Janclesio cao 1,96m) nên có thể bù đắp điểm yếu không chiến của đội tuyển Việt Nam.

Ở tuyến giữa, tiền vệ sáng tạo Geovane Magno (Ninh Bình) là sự lựa chọn tốt của HLV Kim Sang Sik. Tiền vệ người Brazil nổi tiếng với khả năng chuyền bóng, điều tiết trận đấu. Anh từng thi đấu cho nhiều CLB hàng đầu ở V-League như Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh và Ninh Bình.

Geovane Magno có thể tăng cường sức sáng tạo cho tuyển giữa đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Ninh Bình FC).

Tương tự, Hendrio của CLB Hà Nội cũng có chơi ở vị trí này và đang được HLV Kim Sang Sik đề xuất nhập tịch. Với hai nhân tố làm bóng hàng đầu V-League thời điểm này, đội tuyển Việt Nam có thể hướng tới lối chơi sáng tạo hơn.

Trên hàng công, Xuân Son là sự lựa chọn tuyệt vời. Tiền đạo sinh năm 1997 đã thể hiện rất tốt ở AFF Cup 2024 giúp đội bóng giành chức vô địch. Xuân Son đang ở trong quá trình hồi phục và có thể tái xuất ở đội tuyển Việt Nam vào đầu năm sau.