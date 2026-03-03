Xác định trọng tài điều khiển trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam

Vào lúc 18h ngày 4/3, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình ở giải bóng đá nữ châu Á 2026 (đồng thời là vòng loại World Cup 2027) khi đối đầu với Ấn Độ. Trước thềm trận đấu này, AFC đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu.

Nữ trọng tài Kim Yu Jeong điều khiển trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ (Ảnh: KFA).

Trong đó, trọng tài người Hàn Quốc, Kim Yu Jeong, sẽ điều khiển trận đấu này. Hai trợ lý là Heba Saadieh (Palestine) và Hinthong Supawan (Thái Lan), trong khi trọng tài thứ tư là Mahnaz Zokaee (Iran). Trọng tài người Singapore Muhammad Taqi sẽ phụ trách phòng VAR. Đây là tổ trọng tài được đánh giá có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu cấp châu lục.

Trọng tài Kim Yu Jeong là cái tên quen thuộc ở các giải đấu cấp độ châu lục. Bà từng cầm còi ở nhiều giải đấu lớn của AFC, bao gồm cả các trận bóng đá nam. Đáng chú ý, vị trọng tài người Hàn Quốc từng tham gia điều khiển các trận đấu của CLB Công an Hà Nội và Nam Định ở Cúp C2 châu Á 2025/2026. Bên cạnh đó, bà còn điều khiển nhiều trận đấu ở cấp độ châu Á và quốc tế.

Đáng chú ý, ở giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, AFC phân công toàn bộ trọng tài chính là nữ để điều hành các trận đấu. Giải đấu này sẽ được áp dụng công nghệ VAR để đảm bảo tính chính xác và công bằng tối đa cho giải đấu.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành vé tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Ở giải bóng đá nữ châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A với các đối thủ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ. 4 đội bóng lọt vào bán kết và 2 đội có thành tích tốt nhất ở vòng tứ kết sẽ giành vé tham dự World Cup.

Chia sẻ trước trận đấu với Ấn Độ, Bích Thùy cho biết: “Tôi và toàn đội đã sẵn sàng và rất hưng phấn để bước vào giải đấu. Đây là lần thứ ba tôi có cơ hội thi đấu tại đấu trường châu lục, may mắn là lần này tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe.

Trước đó tôi từng bị chấn thương nhẹ, nhưng đã tích cực hồi phục để có thể trạng tốt nhất. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình sắp tới”.