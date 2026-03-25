Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên ở đâu?

Giải giao hữu CFA Team China 2026 sẽ diễn ra ở Tây An (Trung Quốc) từ ngày 25/3 đến ngày 31/3. U23 Việt Nam tham dự giải đấu này cùng các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.

Trong trận mở màn, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên vào lúc 14h hôm nay. Đây là trận đấu được mong chờ khi U23 Việt Nam đang bước vào thời kỳ “thay máu” lực lượng sau thành công ở giải U23 châu Á vừa qua.

Tính tới thời điểm này, không có đài truyền hình nào của Việt Nam sở hữu bản quyền trận đấu này. Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu qua nền tảng ở Trung Quốc như Sina. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Vì HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia nên trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng ở giải đấu tại Trung Quốc. Trong thời gian qua, HLV Đinh Hồng Vinh cũng chính là người đồng hành xuyên suốt cùng các đội tuyển trẻ U22/U23 Việt Nam trong các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của U23 Việt Nam.

Ở đợt tập trung lần này, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được đôn lên khoác áo đội tuyển quốc gia. Trước mắt, ban huấn luyện tập trung rà soát, đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị nhân sự cho môn bóng đá nam tại Asiad 2026 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, với nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa tuổi 2005-2007.

Do đó, U23 Việt Nam chỉ giữ lại một vài cầu thủ từng tham dự giải U23 châu Á như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận.

Đáng chú ý, HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội thử sức cho hai cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Vadim (Đà Nẵng) và Trần Thành Trung (Ninh Bình). Họ từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam trong quá khứ nhưng bị trả về.

Nhiều gương mặt mới trong đợt tập trung này như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)… hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới cho U23 Việt Nam.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Trần Hải Anh, Thái Bá Đạt, Lê Đình Long Vũ, Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Minh Tâm; Lê Văn Thuận.