Thắng đậm Hàn Quốc, tuyển nữ Nhật Bản vào chung kết giải châu Á

Trận bán kết thứ hai của giải châu Á 2026 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra chiều nay (18/3, theo giờ Việt Nam), trên sân vận động mang tên Australia, tại thành phố Sydney.

Đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản sớm áp đảo trong trận đấu này. Phút 15, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc tìm được bàn mở tỷ số.

Trong pha bóng này, Fuka Nagano cướp bóng trong chân cầu thủ Hàn Quốc, trước khi cô chuyền bóng cho đồng đội Ueki dứt điểm ghi bàn, giúp đội tuyển nữ Nhật Bản dẫn trước 1-0.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, đội tuyển nữ Hàn Quốc chịu tiếp bàn thua thứ hai sau đó không lâu. Phút 25, Hamano đi bóng vượt qua hai hậu vệ Hàn Quốc, trước khi cô dứt điểm chính xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Nhật Bản.

Sang hiệp hai, ưu thế trên sân vẫn nghiêng về phía đội tuyển nữ Nhật Bản. Phút 75, thủ môn của đội tuyển nữ Hàn Quốc đón hụt đường chuyền từ quả phạt góc của cầu thủ Nhật Bản, tạo điều kiện cho Kumagai ung dung đánh đầu vào lưới đối phương, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản.

Hàn Quốc gỡ lại một bàn ở phút 78, nhờ công của Kang Chae Rim, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Dù vậy, Nhật Bản vẫn có thêm bàn thắng nữa ở phút 81, sau pha lập công của Chiba. Thắng chung cuộc 4-1, đội tuyển nữ Nhật Bản giành quyền vào chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Đối thủ của Nhật Bản trong trận chung kết sẽ là Australia. Trận chung kết diễn ra lúc 16h ngày 21/3 (theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Australia.