Ngôi sao gốc Việt đắt giá nhất thế giới tăng giá trị lên hơn 1.000 tỷ đồng

Ibrahim Maza đang gây chú ý mạnh ở châu Âu. Tiền vệ 21 tuổi này đã gây ấn tượng trong màu áo Leverkusen tại giải Bundesliga. Theo thống kê, Ibrahim Maza đã ra sân 21 trận cho Leverkusen, ghi 2 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo thành bàn. Ngoài ra, Ibrahim Maza còn có 2 kiến tạo sau 12 lần ra sân tại Champions League mùa này.

Ibrahim Maza ra sân ở Champions League trong màu áo Leverkusen mùa này (Ảnh: Getty).

Theo định giá mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Ibrahim Maza đã tăng vọt giá trị lên 40 triệu euro (khoảng 1.200 tỷ đồng). Anh tiếp tục trở thành cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất trong lịch sử. Nên nhớ, sau khi chuyển sang Leverkusen vào năm ngoái, Ibrahim Maza chỉ được định giá 12 triệu euro.

Ibrahim Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam và trưởng thành từ nền bóng đá Đức. Cuối cùng, tiền vệ sinh năm 2005 đã quyết định lựa chọn khoác áo đội tuyển Algeria (thay vì tuyển Việt Nam hoặc Đức), dù trong quá khứ, anh là thành viên của các đội trẻ Đức.

Ibrahim Maza trong màu áo đội tuyển Algeria (Ảnh: Getty).

Mới đây, Ibrahim Maza đã có vinh dự lớn khi cùng đội tuyển Algeria giành vé tham dự World Cup 2026. Tại giải đấu sắp tới, Algeria sẽ nằm chung bảng với Argentina, Áo và Jordan.

Nói về quyết định lựa chọn đội tuyển Algeria, Ibrahim Maza cho biết: “Tôi lựa chọn Algeria vì lý do thể thao. Tôi còn trẻ và muốn có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Gia đình đã cố vấn cho tôi về sự lựa chọn này. Đó là quyết định không dễ dàng. Tôi đã có thời gian dài gắn bó với bóng đá Đức và thi đấu ở các cấp độ đội trẻ”.