Báo châu Á nhận xét thẳng thắn về tuyển nữ Việt Nam trước giải châu Á

Vào ngày 1/3 tới, giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là giải đấu xác định tấm vé tham dự World Cup 2027. Trong đó, 4 đội bóng lọt vào bán kết và 2/4 đội vào tứ kết sẽ giành vé tham dự giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao trước giải châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Trước thềm giải đấu, tờ ESPN đánh giá cao sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, họ khẳng định: “Đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ là “kẻ lót đường” tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Điều đó được thể hiện qua việc họ đang xếp thứ vị trí thứ 6 ở châu Á trên bảng xếp hạng FIFA và lọt vào tứ kết các kỳ 2014 và 2022. Nên nhớ, trước đó, họ từng có 6 lần liên tiếp trước đó không thể vượt qua vòng bảng.

Một trong những yếu tố then chốt đứng sau sự vươn lên ấy là sự hiện diện của hai tiền đạo đáng gờm Huỳnh Như và Phạm Hải Yến, những người đã cùng nhau ghi tổng cộng 123 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia”.

Tuy nhiên, tờ ESPN lại đánh giá cao tiền vệ Bích Thùy ở giải đấu năm 2026. Tờ báo của châu Á xếp Bích Thùy vào nhóm 10 cầu thủ đáng xem nhất giải bóng đá nữ châu Á.

Tờ báo này bình luận thêm: “Triển vọng tiến xa của tuyển nữ Việt Nam ở giải châu Á 2026 có thể không phụ thuộc vào hai mũi nhọn trên hàng công, mà đặt vào một “bộ não” tuyến giữa nhỏ bé mang tên Bích Thùy.

Cô gái này chỉ cao 1,53m và sở hữu lối chơi vừa hiệu quả, vừa hoa mỹ. Cô thường xuyên lắt léo vượt qua đối thủ một cách dễ dàng, thông minh tìm kiếm những khoảng trống ở 1/3 cuối sân trước khi tung ra những đường chuyền quyết định hoặc những cú sút xa sấm sét.

HLV Mai Đức Chung trao quyền cho Bích Thùy có thể tự do di chuyển trong vai trò “số 10”. Điều đó giúp cô vừa có thể dạt biên tìm không gian, vừa thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương.

Bích Thùy là cầu thủ đáng chú ý nhất của tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù đặt mục tiêu cao nhưng tuyển nữ Việt Nam lại trải qua năm 2025 đáng thất vọng khi họ chỉ xếp thứ ba tại giải vô địch nữ Đông Nam Á và giành Huy chương Bạc tại SEA Games. Tuy vậy, Bích Thùy cùng các đồng đội không phải chờ đợi quá lâu trong năm 2026 để có cơ hội sửa sai và khẳng định lại tham vọng của mình”.

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Ấn Độ vào lúc 18h ngày 4/3. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp.