Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách, HLV tuyên bố mục tiêu dự World Cup

Hôm nay (26/2), tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Australia tham dự giải bóng đá nữ châu Á (khai mạc vào ngày 1/3). Trong đó, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với Ấn Độ trong trận mở màn vào ngày 4/3.

HLV Mai Đức Chung tuyên bố mục tiêu tham dự World Cup cho đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Theo HLV Mai Đức Chung, đến thời điểm hiện tại, ban huấn luyện đã hoàn thành toàn bộ giáo án đề ra. “Chúng tôi rất vui mừng vì kế hoạch tập luyện đều được thực hiện tốt. Kết quả này là sự nỗ lực của cả ban huấn luyện và các vận động viên trong suốt thời gian qua”, ông chia sẻ.

Một tín hiệu tích cực khác là lực lượng đội tuyển dần ổn định khi nhiều cầu thủ chấn thương đã kịp hồi phục. “Không có gì vui hơn khi các vận động viên trở lại phong độ. Hiện tại, đội tuyển có thể nói là đã chuẩn bị 100% cho giải đấu”, HLV 77 tuổi nói thêm.

Dù vậy, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định về lực lượng và điều kiện. Ông nói: “Chúng ta luôn mong muốn nhiều hơn, nhưng trong khả năng của mình, ban huấn luyện và các cầu thủ đã làm hết sức để có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Đánh giá về môi trường cạnh tranh tại châu Á, HLV Mai Đức Chung cho biết các đội như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vẫn thuộc nhóm hàng đầu. Việc được tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vừa qua giúp đội tuyển có thêm những bài kiểm tra chất lượng, đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và trình độ cao hơn.

Nói về các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng, HLV Mai Đức Chung nhận định rằng Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất, trong khi các trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ sẽ mang tính cạnh tranh trực tiếp. Ban huấn luyện đã xây dựng phương án chiến thuật riêng cho từng đối thủ, với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở từng trận.

Tuyển nữ Việt Nam tham gia buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Australia (Ảnh: VFF).

HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội đi tiếp được chia đều cho các đội, nhưng tập thể nào nỗ lực hơn và có thêm yếu tố thuận lợi sẽ giành lợi thế. Ông đánh giá cao tinh thần cống hiến của các cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết với khát vọng tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn, trong đó có cơ hội góp mặt tại đấu trường World Cup.

Cuối cùng, HLV Mai Đức Chung gửi lời kêu gọi sự đồng hành của người hâm mộ: “Tôi mong toàn đội luôn mạnh khỏe, không ai gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu. Rất mong người hâm mộ trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Với quyết tâm cao và nguồn động viên từ khán giả trên mọi miền Tổ quốc, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Cũng trong ngày hôm nay, ban huấn luyện đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ châu Á 2026. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB bóng đá nữ TPHCM) được bổ sung vào danh sách và đã hội quân cùng đội tuyển từ ngày 18/2 nhằm thay thế cho trường hợp chấn thương trước đó và bổ sung sức mạnh tấn công cho đội bóng.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Loan (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, 4 đội lọt vào bán kết cùng 2 đội có thành tích tốt nhất ở vòng tứ kết sẽ có vé tham dự World Cup.