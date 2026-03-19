Tuyển nữ Triều Tiên thắng Đài Loan, xác định 6 đội châu Á dự World Cup 2027

Trận play-off giữa đội tuyển nữ Triều Tiên và đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra chiều nay (19/3), trên sân vận động thành phố Gold Coast (Australia).

So với đội tuyển Đài Loan, đội tuyển nữ Triều Tiên được đánh giá cao hơn hẳn. Triều Tiên mở tỷ số ở phút 32.

Đội tuyển nữ Triều Tiên giành quyền vào VCK World Cup 2027 (Ảnh: AFC).

Trong pha bóng này, Hong Song Ok đón đường chuyền từ biên trái của đồng đội, cô đánh đầu chính xác từ cự ly gần, ghi bàn giúp Triều Tiên mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, ưu thế trên sân vẫn nghiêng về phía các cầu thủ Triều Tiên. Đội bóng này ghi thêm 3 bàn thắng nữa, cho thấy ưu thế tuyệt đối của họ trước Đài Loan.

Phút 49, Hong Song Ok đón đường chuyền từ biên phải của đồng đội, cô một lần nữa bật cao hơn hàng thủ Đài Loan, đánh đầu vào lưới từ cự ly gần, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Triều Tiên.

Chưa hết, đến phút 68, Hong Song Ok có thêm một bàn thắng nữa, để hoàn tất cú hattrick của mình trong trận đấu này. Xen giữa các bàn thắng của Hong Song Ok, Triều Tiên có thêm một bàn thắng của Kim Kyong Yong ở phút 52, qua đó họ ấn định chiến thắng 4-0.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Triều Tiên giành vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup bóng đá nữ năm 2027.

Cũng sau trận đấu giữa Triều Tiên và Đài Loan chiều nay, bóng đá châu Á đã xác định xong 6 đội giành vé dự World Cup 2027, gồm Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc (4 đội vào bán kết giải vô địch châu Á 2026), Triều Tiên và Philippines (hai đội thắng trong các trận play-off châu Á).

Về lý thuyết, bóng đá châu Á còn có cơ hội giành thêm vé đến với giải vô địch thế giới vào năm sau, nếu hai đội Đài Loan và Uzbekistan thi đấu thành công tại vòng play-off liên lục địa, với các đội bóng đến từ các châu lục khác.